PELOTE : La finale inattendue

Peio Larralde et Bixintxo Bilbao affrontent les outsiders Agusti Waltary et Peio Guichandut en finale du championnat de France main nue pro par équipes dimanche matin 11h au Trinquet moderne de Bayonne

Après l'élimination surprise en demie finale de Battitta Ducassou, champion de France 2017 en individuel, et Mathieu Opital, Bixintxo Bilbao et Peio Larralde tenants du titre 2015 affrontent les invités surprise : Agusti Waltary, champion de France l'an dernier alors associé à B. Bilbao, et le jeune irisarritar Peio Guichandut.

Des finalistes tout sourire ! © Radio France - Iban Etxezaharreta

Pour Waltary la finale s'annonce tendue

Le vétéran de cette finale, 38 ans, tenant du titre 2017 avec Bilbao, veut empêcher un troisième titre consécutif au Cibourien.

Une finale qui se jouera à 50/50 selon Walatary Partager le son sur : Copier

Pour Bixintxo Bilbao aussi la finale c'est 50/50

Le Cibourien aussi prévoit une finale serrée Partager le son sur : Copier

Waltary confirme son retour au plus haut niveau © Radio France - Iban Etxezaharreta

Nouveau venu

Peio Guichandut 24 ans d'Irissarry reconnaît que cette accession en finale était inattendue mais que c'est une place en finale qui est mérité. Une finale qui se jouera à l'implication de chacune des équipes prévoit-il