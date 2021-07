Pelote : la paire Echeverria-Sanchez remporte la finale des Masters du Berria

Eñaut Echeverria et Luis Sanchez ont battu Peio et Bixente Larralde dimanche 4 juillet en finale des Masters du Berria à Hasparren, 40 à 36. Les champions de France en titre ont couru au score pendant tout le match. Ils sont revenus à un point de la paire Echeverria-Sanchez (24-25) en milieu de partie. Mais c'est bien le duo adverse qui a signé sa première victoire chez les indépendants.

"Ça prouve qu'on peut faire confiance à des amateurs, réagit Eñaut Echeverria, qui disputait son premier tournoi professionnel, on a eu le refus de monter avec les indépendants il y a un an, on leur a montré qu'ils se sont trompés, qu'on avait notre place et que c'était important de faire confiance à des jeunes pour pouvoir progresser."

Bixente Larralde a de son côté reconnu qu'il n'était pas dans un bon jour. "Je n'ai pas montré mon niveau et il faut dire qu'on est aussi tombé sur une belle équipe. Luis fait très mal avec ses frappes et Eñaut a montré qu'il avait le niveau. Donc déçu mais quand même content d'être arrivé jusque là et de perdre contre des bons joueurs."

En open, Ekhi Ziarrusta et Inhar Ugarte se sont imposés 40 à 38 face à la paire Alexis Inchauspe et Jon Saint-Paul.