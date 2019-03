Pelote : Le triplé pour Battitt Ducassou

Un trinquet Berria (900 places) d'Hasparren plein à craquer pour sa première finale de championnat de France de pelote depuis sa rénovation, et une très belle finale. Plus solide, mentalement et surtout physiquement, Battitt Ducassou, le leader du classement élite professionnelle, remporte (40-28) pour la 3e fois le titre en main nue individuelle.

Le plus beau cadeau d'anniversaire

L'Itsasuar s'offre un beau cadeau d'anniversaire avant l'heure - il fera 29 ans le 8 mars - en récupérant son titre abandonné, sur blessure, à Peio Larralde l'an passé. Difficile de rêver mieux reconnait l'intéressé. Comme en 2017, et comme lors des deux dernières finales de Super Prestige, Battitt Ducassou est venu à bout de Mathieu Ospital, qui échoue pour la 3e fois consécutive au même stade.

Mais ce fut beaucoup plus dur que le score ne veut bien l'indiquer. Une partie de plus d'une heure longtemps serrée. Comme à son habitude, le pilotari de la Goizeko Izarra, attaque tambour battant, multiplie les points directs trouvant le filet 3 fois sur ses 4 premiers points. Juste, précis, offensif, Mathieu Ospital prend logiquement les devants (6-1).

Le salaire d'un patient travail de sape

Mais avec l'âge, et donc l'expérience, Battitt Ducassou se montre plus patient qu'à l'accoutumée. En confiance, solide mentalement comme à son habitude, il ne se laisse pas impressionner et revient petit à petit (9-9)

Les deux amis, entrainés par Pampi Laduche, continuent leur mano à mano jusqu'à mi partie (20-19 pour Ducassou), enchaînant les points directs. Mais le travail de sape du jeu puissant et varié de l'Itsasuar finit par user un Mathieu Ospital plus limité physiquement.

Triplé inédit

Avec ce nouveau sacre, Battitt Ducassou réalise un triplé inédit dans les 3 plus grandes compétitions de tête à tête - Champion du Monde en octobre 2018 à Barcelone et vainqueur du Super Prestige début janvier dernier à Saint-Jean-Pied-de-Port - digne des plus grands sportifs français. Mieux, il n'a plus perdu une finale en grand tournoi individuel depuis janvier 2017.

Txapeldun !