Pelote (main nue) : à Garindein, il fallait être en rouge pour se qualifier en finale des Masters

La Soule verra s'affronter deux générations dimanche pour la finale des Masters de Garindein. Et pour cause, ce vendredi 22 septembre se disputait les demi-finales de la compétition. Dans la première demi-finale, et malgré une belle résistance affiché sur la cancha, Vincent Bidéondo et Baptiste Ducassou (l'un des tenants du titre) n'ont fait que la course derrière Mathieu Ospital et Ximun Lambert (40-25). L'expérimenté duo d'Urepel et d'Ispoure a dominé les débats en 1h20 (10-6 / 20-10/ 30-18).

La seconde demie a, pour sa part, été plus expéditive. Malgré le score, les échanges se sont révélés bien plus courts et au bout d'une heure de jeu, la paire Eñaut Echeverria (l'autre tenant du titre) et Andoni Iphar a réussi à se sortir du piège dressé par Peio Larralde et Iñaki Etchegoin (40-29). Et si ces derniers ont réussi à prendre les devants (12-13) puis ont recollé au score (22-22), le duo de jeunes est parvenu à conclure sans problème sur la cancha du trinquet souletin.

Dimanche à 11 heures, la finale opposera Ospital-Lambert à Etcheverria-Iphar. À 10 heures, les cadets du SA Mauléon pelote participeront au lever de rideau.