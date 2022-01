Pelote - main nue : Baptiste Ducassou s'adjuge un sixième Super Prestige (40-35)

Jusqu'où s'arrêtera t-il ? Baptiste Ducassou a gagné ce dimanche 9 janvier la finale du Super Prestige, le prestigieux tournoi de pelote individuel qui se dispute sur la kantxa du trinquet Garat à Saint-Jean-Pied-de-Port. L'Itsasuar a pris le dessus sur Mathieu Ospital, dans une finale d'une intensité rare (40-35). Depuis sa première victoire dans le tournoi en 2012, il en est désormais à six txapela à Garazi.

C'est Mathieu Ospital qui a pourtant mieux démarré la partie © Radio France - Stéphane Garcia

Son adversaire disputait, lui, sa troisième finale à Saint-Jean-Pied-de-Port. Mathieu Ospital entamait mieux la partie (6-12 puis 14-18), solide sur l'exercice du but (neuf buts gagnants au total). Les deux joueurs s'écharpent sur chaque point. Peu de faute, des échanges arrachés pour deux des meilleurs techniciens du circuit pro (22-21 puis 25-25). Mais comme toujours, c'est sur la durée que Baptiste Ducassou fait la différence. Il passe la vitesse supérieure, frappe plus fort (30-26) et règle la mire au but (sept sur l'ensemble de la finale).

Baptiste Ducassou a été poussé dans ses retranchements par Mathieu Ospital © Radio France - Stéphane Garcia

Dans la dernière dizaine, Ducassou enchaîne (37-29), l'écart est fait alors qu'Ospital craque sur une faute lors d'un but. Mais dans un dernier baroud d'honneur, le joueur d'Urepel refait son retard. Il finira la partie sur une seule cheville, après une entorse au terme d'un rallye de 19 coups. Battitta était juste trop fort, comme souvent sur la noble discipline du tête à tête. Sixième titre pour lui, troisième échec en finale pour Ospital qui a malgré tout réussi son tournoi avec des victoires contre Luis Sanchez, qui faisait figure de favori, et Peio Larralde, tenant du titre.

Sur le podium, les deux joueurs évoqueront avec émotion la mémoire de Pampi Laduche. Une affiche, et une finale qui restera dans les mémoires pour un homme qui a été l'ancien entraineur des deux pilotaris.