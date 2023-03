Pelote (main nue) : début du championnat de France pro par équipe à Arcangues

C'est le retour de la grand-messe. Une semaine après la victoire de Luis Sanchez en finale du championnat de pelote main nue tête-à-tête , la compétition par équipe pointe déjà le bout de son nez. Qui pour succéder à Peio Larralde et Jon Saint-Paul, tenants du titre et dissociés. Ce dimanche 12 mars, trois premières parties vont se disputer, sur la cancha du trinquet Emak Hor à Arcangues. Sept semaines de compétition, au Pays basque mais aussi en dehors.

ⓘ Publicité

En effet, les onze équipes (voir compositions plus bas) en lice, dont six en groupe A vont s'affronter à Hasparren, Saint-Jean-Pied-de-Port, Arcangues, Saint-Palais, Bayonne, Mauléon, Garindein, Anglet, Saint-Pée-sur-Nivelle. Mais aussi à Paris, le vendredi 17 mars, Dax le samedi 1er avril et Pau pour l'une des demi-finales, le vendredi 21 avril. "Cela faisait quatre ans que nous n'étions pas retournés à Paris, explique Lilou Echeverria, le président de la FFPB. D'abord, il y a eu le covid, ensuite, le changement de concession, revenue à des privés. Il a fallu aller voir le trinquet, on nous a promis qu'il serait remis en bon état. C'est donc une opportunité, pour ces installations, et pour la main nue, de s'exporter."

C’est l’association Esku-Pilota qui s'est chargée de la composition des paires. Un programme validé ensuite par la FFPB. "Pour proposer une compétition haut de gamme, nous avons tenu compte de l'intégralité des résultats du championnat 2022 et des performances des joueurs lors des tournois du circuit Esku Pilota de la saison dernière. Le championnat sera exigeant. Les pilotari devront performer tous les week-ends pour se qualifier pour la phase finale. Le Championnat de France donne le “la” de la saison, la composition de ces équipes n’est pas anodine", explique Christophe Mariluz, directeur d'Esku Pilota, en charge du circuit Élite pro.

GROUPE A :

Ospital-Guichandut

Peio Larralde -Iphar

Olçomendy - Lambert

Darmendrail - Saint Paul

Echeverria - Ducassou

Maiz - Sanchez

GROUPE B :

Bielle - Luro

Inchauspé - Iturbe

Ziarrusta - Bixente Larralde

Elgart - Çubiat

Héguy - Ugarte

Du changement pour ce premier jour de compétition : Iñaki Etchegoin (Goizeko Izarra) remplace Peio Guichandut, touché à la cheville. L'amateur sera associé à Mathieu Ospital pour affronter Eneko Maiz et Luis Sanchez.

Programme de ce week-end

Dimanche 12 mars (Arcangues) :

11h, Qualifs Gpe A : Maiz-Sanchez c/ Ospital-Etchegoin (remplace Guichandut)

16h, Qualifs Gpe B : Inchauspé-Iturbe c/ Héguy-Ugarte

17h, Qualifs Gpe A ; Olçomendy-Lambert c/ Etcheverry (remplace Darmendrail)-Saint Paul

Lundi 13 mars (Saint-Jean-Pied-de-Port) :

16h, Qualifs Gpe B : Ziarrusta-B. Larralde c/ Elgart-Etchegaray

17h, Qualifs Gpe A ; P. Larralde-Iphar c/ Echeverria-Ducassou

Vous pouvez retrouver le reste du calendrier de la compétition, ICI .