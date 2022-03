Pelote (main nue) : début du championnat par équipes au Berria à Hasparren

C'est ce dimanche 13 mars que démarre la Grande Messe de la pelote main nue. Le championnat de France par équipe, sous l'égide de la Fédération Française de pelote. Six semaines de compétitions pour 24 pilotari, jusqu'à la finale prévue le 1er mai au trinquet Moderne à Bayonne. La capitale du Labourd, qui accueillera comme cinq autres villes les parties : St Jean Pied de Port, Irissarry, Arcangues, Mauléon et Hasparren.

Une édition 2022 dont le tableau est équilibrée. Dans le groupe A, les tenants du titres, les frères Peio et Bixente Larralde, sont séparés. Peio, quintuple vainqueur de la compétition est associé cette année au prometteur Ion Saint-Paul. D'où la pression pour l'Arrangoistar, récent vainqueur du groupe B en tête à tête. "Tous les ans ils gagnent alors j'espère que cette année ça va être encore le cas, sinon je me poserai de sérieuses questions (rires). J'ai gagné le groupe B, je continue ma progression et il va falloir confirmer parce que ce n'est pas le même exercice que le deux à deux, surtout en A."

"Relever le niveau"

Bixente Larralde formera lui un paire étonnante de jeunes prometteurs avec Mickael Darmendrail. "On est très copains, c'est une première pour tous les deux en compétition et on veut bien démarrer ce championnat pour ensuite jouer plus relâcher." De son côté, Baptiste Ducassou, le sextuple txapeldun du tête à tête visera son premier sacre en 2 à 2, en compagnie de Mattin Olçomendy.

Petite particularité cette année : le 2e de chaque poule du groupe A devra passer par un barrage avec le groupe B. Un traquenard pour certains joueurs, en deuxième partie de tournoi. Une manière de maintenir les pilotari sous pression assume Stéphane Saint-Laurent, de la commission organisation à la FFPB. "On a des joueurs qui sont là depuis un moment, tout cela sans remise en question. Il y a des jeunes, de qualité, qui poussent et ça va faire du bien, ça va apporter de la fraîcheur dans cette compétition mais plus globalement, dans le circuit. On voit aussi toujours les mêmes parties, pour les pelotazale ça peut devenir usant, lassant [...] c'est tout cela qu'on veut remettre en question, pour relever le niveau."

Dans le groupe B, le duo Bielle-Iphar champion en titre et Ziarrusta-Ugarte,les doubles champions du Pays Basque amateur, auront fort à faire face aux pros : Elgart-Cubiat, Niang-Iturbe, Monce-Amulet et Héguy-Luro

Début ce dimanche 10h au Berria

Bielle/Ipar vs Elgart/Çubiat (Groupe B) ;

Peio Larralde/Jon Saint-Paul vs Baptiste Ducassou/Mattin Olçomendy (Groupe A)

Les équipes

Les équipes du groupe A

Poule 1 : Mattin Olçomendy-Battit Ducassou, Peio Larralde-Jon-Saint-Paul, Eñaut Etcheverria-Peio Guichandut.

Poule 2 : Mathieu Ospital-Ximun Lambert, Mickaël Darmendrail-Bixente Larralde, Alexis Inchauspe-Luis Sanchez.

Les équipes du groupe B

Poule 1 : Philippe Bielle-Andoni Iphar, Vincent Elgart-Vincent Cubiat, Alexis Héguy-Antton Luro.

Poule 2 : Ekhi Ziarrusta-Inhar Ugarte, Antton Monce-Antton Amulet, Malik Nyang-Ion Iturbe.

Remplaçants : Maxime Etcheverry, Thierry Harismendy, Cédric Lucu, David Barreneche, Andoni Larre. Pour avoir le calendrier complet de la compétition, c'est ICI.

Calendrier