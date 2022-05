Pelote (main nue) : découvrez la nouvelle formule du circuit Élite pro

Une (r)évolution dans le monde de la main nue. Le tournoi Pilotarienak d’Anglet qui débute ce vendredi 20 mai lance la nouvelle formule du calendrier Élite pro, dont à la charge Esku Pilota. Une réflexion entamée à l'hiver dernier qu'est en mesure de vous présenter France Bleu Pays Basque, pour restructurer les 27 tournois qui rythment le circuit d'avril à octobre. Avant de détailler la mouture, les coprésidents d'Esku Pilota, Christophe Mariluz et Jean-Noël Landabure justifient le pourquoi de ce changement, d'une seule voix.

"De 16 tournois, il y a douze ans, nous sommes passés à 27. Sportivement, le niveau des athlètes s'est développé. La discipline est de plus en plus exigeante et les organisateurs sollicitent régulièrement les mêmes pilotari pour, et ça se comprend, pouvoir assurer les finances. Le circuit est ainsi fait qu'actuellement, il fonctionne avec une somme d'organisations individuelles et ils nous semblaient cohérents d'harmoniser tout cela. Une certaine idée de la professionnalisation, d'abord pour les joueurs, leur santé, les partenaires et la lisibilité de notre chère discipline."

Trois divisions

Ainsi, le circuit sera dorénavant organisé en trois catégories.

D'abord, le Pro Tour : six tournois en équipes, labellisés Masters. À commencer donc par le Pilotarienak d'Anglet, ce vendredi 20 mai. Avant le Masters du Grand Dax Sagim Immobilier les 9, 10 et 12 juin. Ensuite, le Masters du Beria au trinquet d'Hasparren les 22, 23 et 26 juin. Puis le Masters d'Arcangues, avec la finale le 14 juillet. Suivront le Masters de Bayonne pendant les Fêtes et le Masters de Garindein, en Soule. Avant de clôturer la saison du deux à deux, avec un Masters Esku Pilota. "Et l'idée, c'est qu'une fois que ce Masters sera joué, il y aura enfin une plage de repos sanctuarisée de quinze jours pour ces joueurs ultra sollicités", ajoute Christophe Mariluz.

Il y avait un risque de banalisation de la performance des tout meilleurs joueurs. Il fallait rendre plus rare leur confrontation."

─ Christophe Mariluz, co-président Esku Pilota

. Premier objectif : donner du temps de jeu à de jeunes joueurs à fort potentiel (Jon Saint-Paul, Bixente Larralde, Andoni Iphar...) en les associant aux meilleurs joueurs, "en espérant leur éclosion devant un public garni et rajeuni, car la jeunesse des pilotari entraine un public jeune dans les trinquets". L'autre objectif : passer d'une somme de tournois organisés de manière individuelle à une compétition plus harmonieuse, avec une cohérence. "Nous allons mettre en place cette année le Challenge du Labour. Nous allons fédérer quatre organisateurs : Souraïde, sûrement, Bayonne, Sare et Mendionde. Nous allons sélectionner ensemble seize joueurs, huit avants, huit arrières. Nous allons conjointement composer les équipes et prévoir les confrontations. Le vainqueur des deux premiers tournois de ce Challenge seront qualifiés directement pour la finale qui va se jouer au tournoi de Mendionde. Les finalistes et troisièmes des deux premiers tournois vont se retrouver au tournoi de Sare pendant les fêtes de Sare et les vainqueurs de Sare et finalistes de Sare rejoignent les deux autres vainqueurs pour jouer la finale du Challenge de Labour à Mendionde. Se faisant, on met en place enfin un enjeu sportif durable pour les joueurs au sein d'une même saison." Le troisième niveau s'appellera l'Open Tour, où se retrouveront les jeunes promesses de la discipline main nue. "Esku Pilota a ciblé de jeunes joueurs à fort potentiel pour cette saison estivale. Ça veut dire que durant les mois de mai, juin, juillet, août et mi-septembre, en accord avec leur club formateur, Esku Pilota va encadrer ces jeunes joueurs, au niveau physique et technique. Et si les entraînements sont concluants, j'insiste sur ce fait-là parce qu'on a trop vu de jeunes joueurs enfiler le maillot et arrêter de pousser, mais si ces jeunes-là sont performants, assidus, ils pourront tenter de faire leur preuve et on les intégrera dans l'Open Tour."

Pas de classement mais des montées/descentes

Parmi les règles qui régissent ce nouveau format de championnat Élite pro, toujours pas de classement établi pour les pilotari. "Il est toujours difficile de classer les sportifs individuellement, dans une discipline qui se dispute en deux à deux. C'est trop aléatoire et cela créé parfois des injustices, mais Esku Pilota continuera à suivre les performances de chacun". Mais les différents échelons de compétition ne seront pas fermés assurent les présidents de l'association organisatrice du circuit. "Les joueurs ont trop souvent pensé que lorsqu'ils étaient 'Élite pro' pour certains, ils l'étaient à vie. C'est fini. Maintenant, ce sera la vérité de la kantxa. Les meilleurs joueront. Le but est de créer de l'émulation pour augmenter le niveau. Vous pourrez par exemple démarrer la saison dans l'Open Tour et si vous êtes performant, vous pourrez gagner votre place pour intégrer le Challenge Tour et vice versa bien sûr."

Un calendrier structuré pour éviter de surcharger les pilotari. D'ailleurs, Stéphane Saint-Laurent le président du groupe Élite pro à la Fédération Française de Pelote Basque (FFPB) avait reconnu au micro de France Bleu Pays Basque en février dernier, après l'épreuve tête-à-tête, que "les forfaits en cascade ont perturbé la bonne marche du championnat". Notamment ceux des arrières Ximun Lambert, et navarrais, Luis Sanchez, dont la main a semblé un temps inquiéter l'entourage. "Lui comme Mickaël Darmendrail ont dû absorber et digérer une année quasiment pleine, malgré le Covid-19. On a vu que pour ces deux joueurs, qui sont quand même de futurs grands, qu'ils ont eu du mal à gérer, digérer cette saison. Et on a vu que, notamment pour pour la saison de tête à tête, ces deux joueurs étaient entamés physiquement et moralement. Ça, ce n'est pas bon pour l'image de notre discipline. C'est pour ça qu'il est temps aussi de penser à la santé des joueurs et de réfléchir à comment améliorer, mettre en place des plages de récupération pour ces athlètes de haut niveau."

"Il est temps d'avancer"

Certains pelotazale parleront d'évolution, d'autres, de révolution. Un changement, au risque de secouer le monde de la pelote et les traditions qui le régissent ? Les coprésidents d'Esku Pilota assument.

"Nous avons quand même fait le tour des partenaires avant d'acter cela. Tous les partenaires nous appuient dans cette démarche, ils ont confiance en ce projet, en ce que nous essayons de faire. Je dis bien ce que nous essayons de faire parce que ce n'est pas si simple, parce qu'on bouge tout de même quelques lignes, quelques règles. Au Pays basque, ce n'est vraiment pas toujours évident, mais c'est vital en tout cas pour la vie et le développement de la pelote basque", répond Jean-Noël Landabure.

"Il est temps d'avancer, de faire évoluer notre chère main nue. Il est temps aussi de développer nos partenariats. Pour pouvoir améliorer la médiatisation de notre de notre sport, il fallait absolument améliorer la lisibilité du circuit. Le rendre plus compréhensif, raconter des histoires des joueurs qui pratiquent la discipline. Tout cela afin de susciter des vocations chez des jeunes joueurs et des jeunes joueuses. Pour qu'ils continuent à continuer de jouer à la pelote main nue. Parce qu'on constate qu'on a quand même une forte déperdition au niveau des jeunes talentueux, aux alentours de 16 ans, parce qu'attirés par d'autres sports, ou d'autres objectifs de vie", ajoute Christophe Mariluz, qui avait pris ses fonctions début d'année 2021.

Peio Larralde de retour à la compétition

Il fait son retour sur la kantxa. L'Hazpandar Peio Larralde, champion de France 2 à 2 avec Jon St Paul il y a près de trois semaines, reprend la compétition après son terrible KO en finale.

"Je ne me souviens pas de tout, ça m'a inquiété... mais les médecins m''ont donné le feu vert et il y a des échéances importantes" ─ Peio Larralde Copier

Aligné dans le tournoi Pilotarienak qui débute ce vendredi à Anglet, Peio Larralde est associé à Baptiste Ducassou, le champion de France individuel. Six ans que les deux meilleurs actuels de la main nue n'avaient pas concouru ensemble en compétition.

"On avait commencé ensemble jeunes, mais ce n'est pas en couchant des noms qu'on gagne des titres..." ─ Peio Larralde Copier

"L'émulation face à cette relève, cette nouvelle génération, c'est un challenge intéressant pour Peio et moi. Finalement on n'a pas à attendre 35 ans pour se retrouver..." ─ Baptiste Ducassou Copier

Programme du Pilotarienak

Vendredi 20 mai - 1/2 finales :

20h : Darmendrail-Sanchez c/ Echeverria-Lambert

22h : Larralde-Ducassou c/ Ospital-Guichandut

Mercredi 25 mai - Finale à partir de 20h