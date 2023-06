Pelote (main nue) : défaite surprise du mexicain "Stich" et de Sanchez à Hasparren

Eñaut Echeverria et Andoni Iphar ont mené une guerre d'usure contre la paire navarro-mexicaine

Le Mexicain champion du monde David Álvarez "Stich" était attendu avec curiosité , pour ses premiers pas dans l'élite de la pelote en trinquet ce mercredi 21 juin pour la première demi-finale des Masters du Berria à Hasparren. Champion du monde en mur à gauche, il était associé à l'arrière navarrais Luis Sanchez, lui aussi médaillé d'or, champion de France en mars dernier. L'attelage semblait assez expérimenté pour pouvoir accéder à la finale, face à Eñaut Echeverria (25 ans), et Andoni Iphar (23 ans).

Une partie serrée

Dans un trinquet Berria a moitié plein (400 personnes) mais archi acquis à la cause de la paire d'Iparralde, c'est bien Álvarez et Sanchez qui ont mené les débats 10-7, puis 12-10, sans jamais parvenir à creuser l'écart. Une première égalité (18-18) montrait toute la difficulté pour "Stich" à évoluer contre des pilotari très techniques. Certes très puissant, le Mexicain manquait cependant de rythme et Luis Sanchez s'épuisait à prendre la partie à son compte.

Pendant ce temps, Echeverria et Iphar, après une première dizaine compliquée par des fautes directes offraient à un trinquet en haleine des points éblouissants. À 30-30, l'arrière navarrais sort pour une blessure à l'épaule, mais au bout de deux points, il est contraint à l'abandon, la partie se termine sur cette défaite 32-30.

L'avant mexicain "Stich" s'est dit surpris par la violence des échanges © Radio France - Bixente Vrignon

Une pelote plus lourde qu'au Mexique

Marqué à la fin des échanges, David Álvarez reconnaissait : "C'est la première fois que je joue à ce rythme en trinquet. J'y joue au Mexique mais pas à ce rythme, ni avec une pelote de ce poids", avant d'ajouter que "perdre ou gagner, j'aurais préféré que ça se joue sur la cancha", plutôt que sur la blessure de son partenaire.

L'avant Eñaut Echeverria qui jouait contre le Mexicain témoigne que : "ses pelotes tournent vachement et prennent beaucoup d'effet vers la gauche, il faut constamment s'adapter". Une victoire que lui aussi aurait préféré acquérir au terme d'une partie en 40 points.

Finale dimanche

La seconde demi-finale de ces masters du Berria se joue ce jeudi 22 juin entre Larralde et Ducassou opposés à Ospital et Guichandut. La finale aura lieu le dimanche des fêtes d'Hasparren, le 25 juin à 11 heures.