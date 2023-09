Pelote (main nue) : Lambert et Ospital remportent les deuxièmes Masters de Garindein

L'expérience a fait la différence ce week-end en Soule. La paire composée de Mathieu Ospital et Ximun Lambert a maitrisé la finale des Masters de Garindein en venant à bout du duo Eñaut Echeverria-Andoni Iphar (40-28) après 1h33 de jeu devant 500 personnes ce dimanche 24 septembre.

Une victoire que l'Urepeldar et l'Izpurar ont bâti avec une entame de partie idéale (10-2). Ospital intraitable, devant à la moindre ouverture et Lambert sûr pour couvrir et ramener les pelotes du fond de la cancha. Suffisant pour prendre le large (20-13 puis 28-13), avant une réaction des deux jeunes pilotari de cette partie. Le sursaut d'orgueil pour Echeverria et Iphar et des pelotes mieux triées pour mettre en difficulté leurs adversaires et revenir à six longueurs (30-24).

Quand d'autres auraient paniqué, Mathieu Ospital et Ximun Lambert sont restés dans la partie. Ils ont suivi leur plan à la lettre, celui de coincer Echeverria à gauche pour réduire sa marge de manœuvre à l'attaque. Tout en maitrise, ils vont passer la seconde sur la cancha dotée d'une paroi de verre, propice au jeu rapide, et sans crier gare agrandir leur matelas de différence pour au final s'adjuger cette deuxième édition des Masters de Garindein.

Palmarès des Masters de Garindein :