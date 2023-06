Pelote (main nue) : Larralde et Ducassou remportent les Masters du Berria, titre historique pour l'Itsasuar

Il ne lui manquait plus que ce titre. Ce dimanche 25 juin, dans un trinquet Berria plein comme un œuf, Baptiste Ducassou a remporté le dernier tournoi qui manquait à son armoire à trophée. Avec Peio Larralde, il a battu le duo Eñaut Echeverria / Andoni Iphar 40 à 22. "On a beaucoup parlé du championnat de France 2 à 2, qu'il me manquait aussi. Ce tournoi est plus jeune, il a été créé en 2018. Il m'avait échappé à plusieurs reprises, avec deux défaites en finale raconte Baptiste Ducassou, boina sur la tête. La boucle est bouclée, je suis très heureux de l'avoir fait avec Peio, le local de l'étape."

Andoni Iphar et Batiste Ducassou se sont livré au beau duel au trinquet Berria © Radio France - Stéphane Garcia

Pour autant, il ne compte pas en rester là, et a déjà dans son viseur le Master des Fêtes de Bayonne. "Je pense que j'ai encore une marge de progression physique à rattraper avant cette échéance," analyse Ducassou.

Triomphe "à la maison" pour Larralde

De son côté, Peio Larralde savoure un titre remporté "à domicile" : "On savait qu'ils allaient commencer tambour battant. Les dix premiers points on a eu du mal, mais on est resté au contact. À partir de 12, on a mis les choses dans l'ordre, on a allongé le jeu et on a eu des pelotes devant pour finir les points. Ça nous a permis de nous imposer. C'est du bonheur de remporter ce tournoi ici, le trinquet est magnifique, il y a une ambiance particulière, le public est très proche. On ressent beaucoup de chaleur, c'est magnifique."