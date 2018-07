Les champions de France sortants, les vainqueurs du Master d'Hasparren et Peio Larralde associé à un joueur d'Asegarce: les composants du Master version 2018.

Bayonne, France

Une pincée d'Hegoalde dans le Masters des fêtes de Bayonne, c'est grâce à la participation de l'empresa Asegarce, qui gère un circuit professionnel au Pays Basque sud. Le plateau sera relevé avec le biscayen Mikel Urrutikoetxea, associé à l'avant à Peio Larralde. Les récents vainqueurs du master d'Hasparren, Bixintxo Bilbao et Julien Etchegaray sont aussi de la partie. Pour Julien Etchegaray "il faudra mettre un peu plus de vitesse.

Julien Etchegaray: "On prend au sérieux les gens qui payent leur place, ils méritent ça"

La présence des champions de France Agusti Waltary et Peio Guichandut était assurée, et aussi Ospital et Ducassou. Cette année, les organisateurs proposent une semaine entière de pelote: du lundi au vendredi, il y aura des oppositions France - Espagne aux instruments (xare, pelote gomme, baline), en préparation du Mondial de Barcelone en octobre.

La plupart des joueurs sont des habitués du Trinquet Moderne © Radio France - Bixente Vrignon

Asegarce, Iparralde eta trinketari interesatua

Mikel Urrutikoetxea, lehen aldikoz arituko da trinketean. Uztaila hilabete arte, ez zen sekulan sartu ere trinkete batean. Egiazko lehia bat, bainan haren gibelean, Asegarce enpresa interesatzen da, gero eta interes gehiago pizten duten trinketeko txapelketeri.