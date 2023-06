Pelote main nue : qui est David Alvarez "Stich", l'attraction des Masters du Berria à Hasparren ?

On le surnomme le "Stich", en référence au personnage de Disney. Un surnom qui montre l'attachement et le respect des pelotazale et du monde de la pelote pour David Álvarez. Le pilotari mexicain âgé de 32 ans sera l'attraction des Masters du Berria, qui débutent ce mercredi 21 juin à Hasparren.

Champion l'automne dernier lors du Mondial de Biarritz-Pays Basque, en main nue tête-à-tête mur à gauche, le joueur originaire de l'État de Jalisco, affiche clairement ses objectifs : "En fronton, j'ai décroché tout ce que je voulais. Désormais, je vise le titre mondial en trinquet (à San Luis 2026). Cela me laisse trois ans, trois ans et demi pour me consacrer à cette spécialité, à cette surface." Cette participation aux Masters du Berria, c'est, pour David Álvarez, "une expérience formidable". "C'est un défi que je me suis fixé, un challenge, j'ai envie d'en profiter à mon âge, de chercher d'autres challenges. Accepter l'invitation d'Esku Pilota, et venir ici à Hasparren, me permet de me situer par rapport à la concurrence, savoir où je me trouve et voir sur quels secteurs du jeu je dois progresser."

Un touche-à-tout

Le "Stich" a débuté la pratique de la pelote à six ans, avec une balle de tennis, notamment au frontenis. "Mon père m'a formé, moi et mes frères." Il ne connaissait pas la pelote basque, jusqu'à ce qu'il soit recruté par la Fédération mexicaine pour concourir à la fois en mur gauche et en trinquet. Avec l'envie de toujours se mesurer "contre les meilleurs joueurs professionnels", quelle que soit la discipline : trinquet, mur à gauche, frontball, etc.

2015, finale de la Coupe du monde de trinquet à main nue tête à tête, à Guadalajara, entre Baptiste Ducassou (à gauche) et David Alvarez (à droite) - Frontón MX

Sur la cancha de la cité des chênes, David Alvarez sera associé à Luis Sanchez, le Navarrais qui marche sur l'eau depuis le début de saison. "Je suis en confiance avec Luis, c'est un grand joueur. Nous pourrons communiquer et il va bien me conseiller." En demi-finale, mercredi à 19 heures, ils affronteront Eñaut Echeverria et Andoni Iphar. "Pour être franc, je suis un peu nerveux, et à la fois excité de jouer ici avec le public pour nous soutenir. Le trinquet est un peu différent de ceux du Mexique, à cause du xilo et du tambour du fond. C'est différent par rapport aux habitudes internationales, mais c'est une bonne chose pour moi de changer de cadre."

Une première qui en appelle d'autres

Et, pourquoi pas retrouver Baptiste Ducassou (associé à Peio Larralde) en finale, le dimanche ? La rivalité Alvarez/Ducassou date de 2015, lorsque le premier, à domicile à Guadalajara s'est incliné en finale de la Coupe de monde de trinquet contre le second. "10-8 dans le troisième set (rires), raconte le Mexicain, manière de remuer le couteau dans la plaie qui semble encore un peu ouverte. Les gradins à ras bord, une ambiance dingue. Mais, je ne m'attendais pas à évoluer à ce niveau-là et, en ce sens, il s'agissait d'un bon résultat pour moi [...] Cela fait partie du sport, ce genre de petite rivalité afin de savoir qui est le meilleur, avec tout le respect que je peux avoir pour lui. Cela te pousse à t'entrainer encore plus fort."

La venue du Stich, un joli coup, pour sûr, pour les organisateurs des Masters, Esku Pilota et Jean-Marc Charritton, du Berria. "Nous souhaitions pour la cinquième édition des Masters du Berria amener de la nouveauté au public, mais aussi faire passer des messages, explique Christophe Mariluz, directeur d'Esku Pilota. Le premier, c'est que le circuit s'ouvre aux joueurs issus d'autres territoires et notamment latino-américains, parce qu'il y a un vrai potentiel, et le second message s'adresse à nos joueurs, pour montrer qu'il n'y a pas de place acquise et pour suscister, ainsi, une saine émulation."

Venu avec Einar Mundo, une pépite

David Alvarez n'est pas le seul à avoir traversé l'Atlantique pour venir disputer le tournoi du Berria. Il est accompagné d'Einar Mundo. Le jeune de 22 ans avait surpris lors du Mondial de Biarritz 2022. Il avait alors affiché de belles qualités; suffisantes pour l'inviter à l'Open d'Hasparren. "Je suis encore jeune et c'est vrai que je n'aurais jamais pensé pouvoir venir jouer ici, à ce niveau. C'est un challenge excitant, cette nouveauté et il me tarde de débuter." Pour Christophe Mariluz, "Mundo a marqué les esprits, même avec dix ans de moins que Stich. Il a un vrai potentiel et ça peut créer un engouement ici comme au Mexique."

L'affiche des parties du Berria, à retrouver ICI .