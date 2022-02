Pelote (main nue) : un remake Ducassou - Ospital pour la finale du championnat de France tête à tête

On prend les mêmes et on recommence. Ce dimanche 26 février, la finale du championnat de France tête à tête en pelote main nue (15h15), verra s'opposer Baptiste Ducassou, qui vise une sixième boïna, et Mathieu Ospital, qui a l'objectif de remporter son premier titre. Une partie disputée au trinquet Berria à Hasparren. Début janvier, lors de la finale du Super Prestige, c'est le premier qui avait pris le dessus (40-35).

Ducassou-Ospital, deux pilotari qui ont tous les deux enregistré une défaite en phase de poule. C'était contre Peio Larralde pour l'Itsasuar (40-33), contre Peio Guichandut pour l'Urepeldar (40-31). Après de nombreux rebondissements, des forfaits, des remplacements et des changements de formule, la compétition a repris son cours. En demi-finale, Ducassou, le tenant du titre, n'a pas eu de mal à se défaire de Guichandut au Berria (40-28). Dans l'autre partie, sur la kantxa du Garat, Ospital a renversé Peio Larralde, invaincu dans la compétition (40-31).

"Pendant 40 points, on va oublier notre amitié."

Mathieu Ospital : "Je vais essayer de jouer comme je peux (rires) parce que contre Baptiste c'est jamais facile. J'espère surtout faire un meilleur départ que sur la demie parce que sinon, ce sera très, très compliqué de revenir au score. Et j'espère que j'aurai un peu plus de réussite que lundi. Un succès commence déjà par le but. Il faut bien lui ramener. On sait très bien que dès qu'on le laisse un peu au milieu, de suite il trouve le filet ou pan coupé, et il fait très vite le point. Ça va être à moi de faire attention à serrer au maximum [...]Et puis, par rapport à Pampi, je pense que de là où il est, il doit être très content de cette finale. On s'est beaucoup entraîné avec lui, tous les trois. Je pense qu'il est fier de cette affiche et j'espère qu'on fera une bonne finale."

Baptiste Ducassou : "Au-delà de la demi-finale qu'il a fait, je trouve qu'il fait une super saison de tête à tête. Il a passé un cap, physiquement et mentalement. Il est beaucoup plus dense que les années précédentes et ça s'est traduit par une super demie contre Peio Larralde, lundi. Il va arriver avec beaucoup d'envie. Il est passé juste à côté de la victoire Super Prestige, ça ne s'est pas joué à grand chose. il aura à cœur de prendre sa revanche. Pendant 40 points, on va oublier notre amitié [...] on s'entraîne souvent ensemble, c'est super pour nous deux. On a passé beaucoup de temps avec Pampi, c'est donc super de se retrouver pour l'une des plus grandes parties de l'année. On va oublier tout ça pendant la partie, il y aura un perdant, un déçu et un heureux. Mais quoiqu'il en soit, on sera ensemble pour fêter la fin de la saison."

Darmendrail ─ St-Paul dans le Groupe B

Lundi, au Garat à St Jean-Pied-le-Port, la finale du groupe B opposera Mickaël Darmendrail à Jon Saint-Paul (17 heures).

