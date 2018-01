Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

Mickaël Palomes a mis près d'une heure et quart pour venir à bout de Laurent Lambert dans la 1ère partie de cette matinée. Il l'a finalement emporté 40-37 au terme d'une partie très accrochée. Il avait bien débuté puisqu'il menait 10-3, mais Laurent Lambert a su revenir sur les pas de son adversaire pour recoller à 19 partout et même prendre les devants (25-20). L. Lambert menait à son tour de 7 points (30-23), mais Palomes ne lâchait pas la partie et construisait ses points plus patiemment pour refaire son retard (35-35 puis 37-37) et finalement s'imposer.

Mickaël Palomes sur la cancha du trinquet d'Arcangues © Radio France - Valérie Menut

La partie suivante, dans le Groupe A, a elle en revanche été "expédiée" en 40 minutes. Peio Larralde, après avoir été mené 4-1, est revenu à 4 partout et a pris le large ! Il a d'abord eu jusqu'à 14 points d'avance (23-9), puis a enchaîné jusqu'à 15 points consécutifs (23-11 / 38-11), trouvant des angles fermés, jouant des pelotes basses, il n'a laissé aucune chance à Ximun Lambert (le frère de Laurent - matinée morose pour la fratrie) et s'est donc imposé 40-14.

Ximun Lambert n'a rien pu faire contre Peio Larralde ce dimanche. © Radio France - Valérie Menut

Notez que Ximun Lambert a été "repêché" de la phase de qualification pour remplacer Baptiste Ducassou (le tenant du titre) qui a dû déclarer forfait jeudi dernier. Ducassou souffre d'une fracture de la dernière phalange de l'index de la main droite, contractée lors de la finale du Super Prestige le 7 janvier dernier.

Le calendrier de la liguilla