Pelote ─ Masters du Berria : Darmendrail/Ducassou ou Etcheverria/Sanchez en finale contre les frères Larralde

Qui pour rejoindre Peio et Bixente Larralde, qualifiés pour la finale des Masters du Berria. Les deux pilotari se sont imposés ce mercredi 40-25 contre Mathieu Ospital et Peio Guichandut dans une ambiance de folie. Ces derniers ont d'abord mené la vie dures aux frères champions de France par équipe (28-23) avant de craquer. Dans la partie Open, Alexis Inchauspé et Jon Saint-Paul se sont imposés 40-37 contre Philippe Bielle et Antton Amulet (qui remplaçait Andoni Iphar, blessé).

Ce jeudi, les deuxièmes demi-finales opposent dans les Masters Mickael Darmendrail/Baptiste Ducassou à Eñaut Etcheverria/Luis Sanchez. Premiers échanges à 19 heures. L'attraction de cette partie sera à n'en pas douter Etcheverria, l'avant, champion fédéral Elite amateur. Il officiera avec le Navarrais, Luis Sanchez, qui dispute ses premiers Masters dans la cité des chênes.

Avant ça à 18h, dans le tableau Open, Alexis Héguy/Thierry Harismendy rencontrent Ekhi Ziarrusta/Inhar Ugarte (deux Biscayens, champions du Pays basque amateurs 2019).

Baptiste Ducassou : "Je reviens avec beaucoup d'envie, de fraîcheur. J'ai eu l'occasion de, par force des choses, de me reposer un peu. Je pense que ça sera un peu difficile, c'est normal puisque ce sont des joueurs de très haut niveau et les pelotes vont aller vite. Au final, le point d'interrogation, ça sera un petit peu moi je pense parce que que les trois autres vont voir leur niveau. Sanchez fait partie des tout meilleurs arrières, pn sait qu'il fera une grande partie. Les deux avants sont très fougueux. On sait aussi qu'ils peuvent avoir quelques petits déchets dans leur jeu, mais ils vont se donner à fond. Si moi, je suis à mon niveau habituel, ça devrait être une partie très équilibrée. Il faut voir si j'arrive à tenir le rythme. Je vais tout faire pour, et si c'est le cas et j'espère que la partie sera belle, et pourquoi pas qu'on arrive avec Mickael qu'on arrive à décrocher une place en finale."

Luis Sanchez : "Ça va être une partie difficile contre Darmendrail et Ducassou, mais c'est la vie, on va essayer de gagner ! On va voir avec Eñaut, c'est une première, on s'est beaucoup parlé pour préparer l'opposition, faire les bons choix tactiques. L'objectif c'est bien sûr la finale, essayer de faire notre maximum pour. Même si c'est vrai que pour moi, c'est très joli de jouer la première fois ici, au trinquet Berria. C'est le tournoi le plus important de l'été avec vraiment plus important de l'été, avec les Masters de Bayonne et le Superprestige, aussi. Pour moi, c'est une opportunité très importante."

Jeudi 1er juillet

18h ─ Demi-finale Open : Alexis HÉGUY (centre de formation) / Thierry HARISMENDY vs Ekhi ZIARRUSTA / Inhar UGARTE (biscayens, champions du Pays Basque amateurs 2019)

19h ─ Demi-finale Masters : Mickael DARMENDRAIL / Baptiste DUCASSOU vs Eñaut ECHEVERRIA / Luiz SANCHEZ

Dimanche 4 juillet

09h15 : Finale Open : Alexis INCHAUSPE / Jon SAINT-PAUL (centre de formation) vs XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX

10h30 : Cérémonie d'ouverture

11h : Finale Masters : Peio LARRALDE / Bixente LARRALDE vs XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX.

