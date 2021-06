Pelote ─ Masters du Berria : les frères Larralde pour débuter, contre Ospital et Guichandut

Bixente et Peio Larralde, les deux Hazpandar, ouvrent le bal ce mercredi contre Mathieu Ospital et Peio Guichandut, dans la première demi-finale des Masters du Berria en pelote.

Ils sont dans leur jardin. Les frères Larralde, Peio et Bixente, au Berria. Les deux Hazpandar font partie des huit pilotari qui disputent les Masters d'Hasparren à partir de ce mercredi. Après une année sans, crise sanitaire oblige, le tournoi fait son retour. Une compétition organisée par Lauak Sport en collaboration avec Esku Pilota. Dans la partie Masters, les ténors de la catégorie Élite, dans le tournoi Open, les meilleurs espoirs. Deux compétitions parallèles le 30 juin, le 1er juillet et le dimanche 4 juillet, pour la finale.

Pour ouvrir le bal donc ce mercredi (à 19 heures), Peio et Bixente Larralde, les deux récents champions de France de pelote main nue par équipe. Face à eux dans cette première demie : Mathieu Ospital et Peio Guichandut.

Partie à "haute intensité"

Peio Larralde : "C'est une grosse équipe qui se complètent très bien. Ils se connaissent très bien parce qu'ils jouaient ensemble quand ils étaient amateurs. On s'attend à une grosse partie, mais comme j'ai l'habitude de dire dans ces gros tournois et dans les championnats, il n'y a pas de petites parties. Toutes les équipes sont compétitives, s'alignent toutes pour gagner. On sait qu'on aura une grosse partie, mais voilà, on fait ce sport pour ça. J'espère qu'on sera à la hauteur de l'événement. Le retour du public, c'est aussi hyper important. Ça fait du bien aux joueurs, mais aussi à tout ce qui tourne autour de la pelote... Pour les gens, pour les partenaires. C'est une très bonne nouvelle. Le sport, sans le public, ce n'est pas pareil donc de voir qu'il y a du monde qui revient, ça veut dire que ça leur a manqué. Tout comme nous, ils nous ont manqué."

Peio Cuichandut :"Qu'ils soient à domicile ou pas, pour moi, c'est pareil. Le trinquet Berria, nous les indépendants, on y évolue assez souvent. Malgré tout ce sont les champions de France actuels, donc forcément, en terme de confiance, ils ont fait le plein. Ils savent parfaitement comment jouer en équipe. Mathieu (Ospital) et moi, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué en équipe, depuis les amateurs. Après quelques saisons, même au niveau indépendants. Ça va être un gros duel tactique et physique, surtout contre Peio et Bixente. Une partie à haute intensité. Nous sommes prêts. J'espère qu'on va retrouver des repères, des automatismes assez vite et on verra ce que ça peut donner."

Avant cette partie et dans le tableau Open (18h), la paire Inchauspé/Saint-Paul affronte Bielle/Amulet. Antton Amulet a été appelé pour remplacer Andoni Iphar, blessé.

Les parties du mercredi 30 juin

18h ─ Demi-finale Open : Alexis INCHAUSPE / Jon SAINT-PAUL (centre de formation) vs Philippe BIELLE / Antton AMULET

19h ─ Demi-finale Masters : Mathieu OSPITAL / Peio GUICHANDUT vs Peio LARRALDE / Bixente LARRALDE

Jeudi 1er juillet

18h ─ Demi-finale Open : Alexis HÉGUY (centre de formation) / Thierry HARISMENDY vs Ekhi ZIARRUSTA / Inhar UGARTE (biscayens, champions du Pays Basque amateurs 2019)

19h ─ Demi-finale Masters : Mickael DARMENDRAIL / Baptiste DUCASSOU vs Eñaut ECHEVERRIA / Luiz SANCHEZ

Dimanche 4 juillet

09h15 : Finale Open

10h30 : Cérémonie d'ouverture

11h : Finale Masters

L'actualité de la pelote à retrouver dans Pumpaka sur France Bleu Pays Basque (10h50 le samedi et 7h50 le dimanche) mais aussi sur Pilota Txiki.