Pelote Masters Larralde et Sanchez "roulent" sur Echeverria et Ducassou et s'adjugent le trophée Pilotarienak

Pilotarienak, c'est le Master qui ouvre la saison d'été, après le championnat de France par équipes chaque année. Un trinquet rapide, de grandes dimensions, qui demande des qualités physiques. Et à ce jeu là, c'est clairement Luis Sanchez le plus fort en ce début de saison 2023, il a couvert toute la surface, venant en aide à Peio Larralde pour lui offrir des pelotes en or pour trancher les points. Une endurance physique et une puissance qui ont miné peu à peu la paire adverse Echeverria et Ducassou qui n'a jamais trouvé l'issue du combat.

Peio Larralde, un peu en-dessous ces derniers mois, avait besoin de reprendre confiance, "c'est clairement ça, je savais que j'étais attendu dans ce tournoi, il fallait que je tienne mon range et que je montre que je pouvais jouer à ce niveau là encore, j'étais venu très motivé". Il s'est clairement trouvé avec Luis Sanchez même s'il préfère dire que "avec Luis Sanchez, c'est facile de trouver la complémentarité, quand on voit le niveau qu'il a, moi j'avais qu'à profiter des belles pelotes qu'il m'apportait. Ce qu'il arrive à faire dans un trinquet **c'est assez impressionnant".

Peio Larralde et Luis Sanchez ont coiffé la boina du trophée Pilotarienak © Radio France - Bixente Vrignon

"Il nous ont roulé dessus"

Et pourtant, ça n'est pas suffisant pour l'arrière navarrais surpuissant qui affirme : "je pense que je peux faire mieux encore". Fataliste, mais surtout épuisé à la fin des 75 minutes d'échanges, Baptiste Ducassou reconnaissait que "ils ont joué avec beaucoup plus d'intensité que nous, c'est très compliqué quand on se fait secouer comme ça. Ils nous ont littéralement roulé dessus". Avis partagé par son avant Eñaut Echeverria : "on n'a pas forcément fait une mauvaise partie, mais on est tombés sur meilleurs que nous". Le prochain Master se jouera au mois de juin, au trinquet de Dax.