Pelote : Pas de surprises pour les demi-finales du championnat de France 2 à 2

Antton Monce et Thierry Harismendy sont les derniers qualifiés pour les demi-finales du championnat de France de Pelote main nue par équipes professionnels. Ils affronteront les favoris Peio Larralde et Bixente Bilbao samedi à Hasparren. Au passage, ils assurent leur maintien dans l'élite.

Thierry Harismendy et Antton Monce (en rouge) ont dominé Alexis Inchauspé et Antton Amulet en barrages à Arcangues

Arcangues, France

Le barrage du championnat de France main nue élite professionnelle deux à deux a livré son verdict ce samedi 13 avril au trinquet d'Arcangues. Antton Monce et Thierry Harismendy, qui avaient terminé à la 4e place de la phase de poule dans le Groupe A, ont dominé les premiers du Groupe B, Alexis Inchauspé et Antton Amulet (40-24).

On s'attendait à une partie accrochée et indécise. Elle le fut jusqu'à 18-17, avant d'être totalement dominés par les vainqueurs qui assurent leur maintien dans le groupe A la saison prochaine et se qualifient pour les demi-finales élite. Antton Monce et Thierry Harismendy affronteront la paire favorite du championnat, Peio Larralde et Bixintxo Bilbao, qui a terminée invaincue de la phase de groupe.

Les demies et les trinquets définis

Le tirage au sort a désigné le trinquet Berria d'Hasparren, la deuxième maison de Larralde, pour les accueillir le samedi 20 avril. L'autre demi-finale du Groupe A opposera Matthieu Ospital et Battitt Ducassou aux champions sortant, Waltary Agusti et Peio Guinchandut, la veille (19 avril) au trinquet Haitz Pean d'Anglet.

Alexis Inchauspé et Antton Amulet disputeront de leur côté la demi-finale du groupe B face à Mattin Olçomendy et Ion Iturbe au Berria, tandis que l'autre demie à Anglet verra s'affronter les paires Philippe Bielle / Bixente Cubiat et Vincent Elgart / Mickaël Palomes.