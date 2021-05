Pelote : Peio et Bixente Larralde vainqueurs de la finale du championnat de France main nue par équipe (40-28)

Sur la cancha du trinquet Moderne de Bayonne, les frères Peio et Bixente Larralde s'adjugent la finale du championnat de France main nue par équipe, en s'imposant contre Alexis Inchauspe et Peio Guichandut (40-28).

Ils étaient attendus, et n'ont pas manqué le rendez-vous. Peio et Bixente Larralde, invaincus jusque lors dans le championnat de France de pelote main-nue par équipe s'imposent en finale contre Alexis Inchauspe et Peio Guichandut (40-28). Des blanc qui, avait bien démarré la partie (3-0). Mieux que ça, ils muselaient parfaitement Bixente Larralde qui, en fond de la cancha du trinquet Moderne de Bayonne n'arrivait pas à ajuster la mire (13-9). S'en suivait un mano à mano terrible où, petit à la petit, dans le sillage d'un Peio Larralde tout en maîtrise de son plan de jeu, les leaders de la phase de groupe allaient refaire leur retard sur Inchauspe et Guichandut (22-22).

La deuxième partie de cette finale est entièrement dominé par les frères Larralde. Plus présents, plus frais, chaque coup fait mal. Le cadet, retrouve ses jambes et sa défense. Devant, Peio est intraitable, poussant régulièrement à la faute Alexis Inchauspe (23-30). La dernière dizaine de points est un baroud d'honneur pour Guichandut et Inchauspe, qui ne lâcheront rien. Mais c'était comme écrit. Peio et Bixente Larralde s'imposent, exultent dans les bras l'un de l'autre et coiffent la txapela sur la cancha du Moderne.

"J'ai été stressé au début, ça reste ma première finale et on la gagne..." ─ Bixente Larralde Copier

"Dur de garder ce rythme après avoir dominé la première partie de cette finale..." ─ Alexis Inchauspé Copier

La joie des frères Larralde - Pilota Ttiki