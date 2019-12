Pelote - Superprestige : Le triplé au bout du combat pour Battitt Ducassou

La finale du Superprestige, rendez-vous incontournable de la pelote à main nue en Iparralde, a tenu ses promesses ce dimanche 29 décembre. Dans un trinquet Garat plein à craquer, Battitt Ducassou et Peio Larralde se sont rendus coups pour coups avant que le premier nommé ne finisse par se détacher.

Saint-Jean-Pied-de-Port, France

Battitt Ducassou - Peio Larralde. L'affiche était plus qu'alléchante, digne d'un Djokovic (ou Federer) / Nadal pour les amateurs de tennis, d'un Georges Foreman / Mohamed Ali ou d'un Marcel Cerdan / Jake LaMotta pour les boxeurs. La finale du 26e Superprestige, l'un des sommets de la saison de pelote à main nue, entre les deux plus grands champions de la discipline de la décennie qui s'achève n'a pas déçu ce dimanche 29 décembre.

Dans un trinquet Garat de Saint-Jean-Pied-de-Port plein à craquer, le champion du monde et de France individuel (Ducassou) et son alter ego en tête à tête (Larralde) ont fait le spectacle, multipliant les points gagnants, parfois spectaculaires, trouvant à de nombreuses reprises le filet du tambour et surtout se livrant en un interminable chassé-croisé pour arriver sur un score de parité (32-32) dans la dernière ligne droite de la partie.

C'est dans ce final que s'est faite la différence. Plus frais que son adversaire, revenu à la compétition en début de tournoi, après plusieurs semaines d'absence, Battitt Ducassou a eu raison de la résistance de Peio Larralde.

L'Itsasuar enchaîne ainsi un 3e succès consécutif inédit dans le Superprestige- son 5e au total - et prend sa revanche sur l'Haspendar qui l'avait battu en final lors des 2 éditions précédentes (2015, 2016). Battitt rêve maintenant d’enchaîner en réalisant un autre triplé inédit : le trophée Eskulari Pro Pilota, dont il a remporté la 1re édition en tête à tête le mois dernier à Villefranque, le Superprestige et le championnat de France individuel qui débute à la fin de la semaine et dont il est le tenant du titre.

Quant à Peio Larralde, heureux d'avoir retrouvé du plaisir et des sensations à Garazi, il espère continuer à monter en puissance dans les prochaines semaines pour venir à nouveau titiller le maître du tête à tête, dont il sera assurément le principal rival.