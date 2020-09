Pelote : un centre de formation pour les jeunes espoirs de la main nue

Le projet était dans les cartons depuis de nombreuses années. Il a pu se concrétiser ce mois-ci, à l'issue d'une convention signée entre la fédération française de pelote basque et la société Lauak Sport, présidée par Jean-Marc Charritton, propriétaire du trinquet Berria. "L'outil est là, se félicite Manu Martiarena, ancien champion de main nue et directeur du centre de formation. Un outil fabuleux, un trinquet magnifique avec une salle de musculation, nous avons tout pour faire du bon travail."

Muscu, technique et parties de pelote

Depuis le 7 septembre, une vingtaine de jeunes âgés de 19 à 21 ans s'y entraînent, chaque soir, du lundi au jeudi, comme des sportifs de haut niveau : "Le lundi, c'est un entraînement en commun, en fonction des parties jouées ou non le week-end, de la préparation physique ou de la récupération, détaille Manu Martiarena. Le mardi, un groupe travaille tout ce qui est explosivité et musculation, un autre tout ce qui est technique. Le mercredi, partie de pelote à quatre. Et le jeudi, même séance que le mardi."

Le suivi est pour l'instant assuré par trois encadrants : Vincent Itoiz, Alain Heguiabehere et Christophe Héguy (remplacé actuellement par Antton Amulet). "Sachant qu'il est aussi prévu de faire venir un diététicien, un kiné, et un coach mental."

Manu Martiarena, ancien champion de main nue et directeur du nouveau centre de formation de la main nue © Radio France - Andde Irosbehere

Les meilleurs joueurs de demain

Cette première "promotion" a été sélectionnée selon une liste de joueurs déterminée par le comité territorial avec l'aide des clubs, et validée par un comité de pilotage, réunissant les acteurs forts du monde de la pelote : comité territorial, fédération française de pelote, DTN, Lauak Sports, Esku Pilota.

"Ce ne sont ni plus ni moins que les joueurs de 19 ans à 21 ans que l'on voit un peu au dessus du panier aujourd'hui. Le projet vient en complément de ce qui est fait au niveau des clubs. Si ces jeunes sont là aujourd'hui, c'est parce qu'à 7, 8 ou 9 ans, des entraîneurs se sont occupés d'eux. Là, ils pourront s'entraîner avec des joueurs de même niveau, qui ont tous beaucoup de qualité et qui ont surtout une belle marge de progression."

Le but, c'est que demain, ils participent aux championnats du monde, et après-demain, ils passent élite pro. On veut leur faire toucher du doigt le haut niveau, et qu'ils deviennent les meilleurs dans cette spécialité

Pour l'instant les joueurs ont tous la vingtaine. Mais le centre a pour vocation, dans les prochaines années, d'accueillir également des joueurs plus jeunes, à partir de 14 ans.

Le centre de formation de la main nue se situe au trinquet Berria à Hasparren © Radio France - Andde Irosbehere