Pelote : un nouveau circuit homologué pour la pala corta et la paleta cuir

Quand deux disciplines de la pelote basque décident de se regrouper pour proposer un circuit. Son nom : les Fronton Series. Il concerne la pala corta et la paleta cuir. Une nouvelle compétition, en partenariat avec la Fédération Française de Pelote Basque (FFPB), qui débute ce week-end, afin de permettre aux joueurs de se challenger plus régulièrement.

ⓘ Publicité

L'idée de ce circuit est d'abord partie d'un constat, comme l'explique Jean-Pierre Michelena, à l'initiative. "De l'autre côte de la frontière, on joue beaucoup qu'ici. Depuis le Mondial de Biarritz, les Espagnols n'ont pas arrêté. Tous les week-ends, ils sont sur les canchas. Les joueurs français manquent de compétitions pour les instruments, et entre chaque Mondial il faut pouvoir maintenir un niveau d'exigence."

Quatre étapes pour débuter

Les Fronton Series ont donc pour but de combler un vide dans les saisons. Pour cette première édition, quatre villes étapes, à commencer par Toulouse ce vendredi 23 et samedi 24 juin. Puis viendront Anglet, Portet-sur-Garonne et Biarritz. Avant des finales Masters fin octobre. 16 joueurs titrés, parmi les meilleurs internationaux de la pelote basque (voir liste plus bas).

Manière de mettre au défi les joueurs français, et notamment la nouvelle génération, comme argumente Sylvain Brefel, double champion du monde de pala corta en 2010 et 2018. "Nous avons un championnat court, on a moins de confrontations qu'en Espagne. Mais l'idée, c'est de nous challenger, nous joueur. De nous dire : 'on met en place un circuit, tu vas jouer au plus au haut niveau, régulièrement, devant du monde, au quatre coins de la France. Maintenant, c'est à toi de faire en sorte d'être prêt. De te donner les moyens de performer pour pouvoir viser le plus haut."

Et déjà l'envie de voir plus grand pour les Fronton Series. Avec d'autres destinations envisagées pour l'année prochaines dans tout le grand sud-ouest.

Pala Corta

Les avants :

Justin Dardenne

Julien Moura

Carlos Baeza

Mikel Sanz

Les arrières :

Sylvain Brefel

Michel Moura

Bastien Quintana

Imanol Ibañez Perez

Paleta Cuir

Les avants :

Denis Larretche

Lucas Hourcourigaray

Yon Gavillet

Ruben Ayara

Les arrières :

Nicolas Hourmat

Benoit Chatelier

Javier Labiano

Emiliano Skufca