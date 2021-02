Pelote : une finale en individuel pour décider de la suprématie

La finale du championnat de France Elite Pro en tête à tête ce 28 février sera un duel d'arrières mais aussi de générations. Pourtant six ans à peine séparent l'Itsasuar Battitta Ducassou, 30 ans et quadruple champion de France, du Navarrais Luis Sánchez Labat qui fêtera ses 24 printemps le 29 mars. Préparé dans l'ombre de la pépinière d'Esku Pilota il a surpris même ses plus proches par ses progrès fulgurants. Premier étonnement en décembre, quand il élimine Mathieu Ospital (40-39) sur le fil en demi-finale. Deuxième coup de semonce dans ce championnat de France Elite Pro en individuel, quand il bat Battitta Ducassou (40-35) le 30 janvier dernier. L'Itsasuar plonge alors dans deux mois de doutes "cauchemardesques" dont il sort à peine.

Une finale sans leader

Luis Sanchez ne pourra plus compter sur l'effet de surprise © Radio France - Bixente Vrignon

À ce compte-là on ne peut plus parler de surprise. Etonnamment, si le joueur d'Itxassou semble plus massif (1m 81, 90kgs), c'est le Navarrais, plus sec (1m87, 83kgs) qui mise tout sur sa puissance. Et Baptiste Ducassou le sait : "c'est un super joueur, il vient avec cette fraîcheur que nous on a un peu perdu, parce que ça fait longtemps qu'on est dans le circuit. C'est avant tout un grand buteur, il fait très très mal au but il va falloir que je trouve la clef pour pas le laisser buter". Le quadruple champion n'ignore rien du défi qui l'attend dimanche: "Luis c'est un grand champion même s'il a pas aujourd'hui de titre majeur, il en aura très rapidement. Si c'est pas dimanche ce sera un autre jour, parce que c'est un joueur sérieux et travailleur. Nous ça nous booste, ça nous oblige à maintenir le cap et c'est très bien".

Après avoir battu Battitta Ducassou, Luis Sánchez s'est offert Mathieu Ospital (40-24) en demi-finale et il savoure: "Pour moi arriver en finale, c'est déjà une victoire. Que je gagne ou que je perde, je suis déjà très content de mon année : finaliste par équipe, finaliste du Super Prestige, et maintenant finaliste en individuel. _Jouer avec Ducassou, Larralde et Ospital, c'est une fierté et un plaisir pour moi_. J'apprends et j'en profite chaque jour". Un palmarès qui ne doit rien au hasard : le Navarrais s'est adjoint un coach pour la préparation physique, et le parrainage de Xala, Yves Sallaberry qui lui a notamment prodigué ses conseils pour le but. Mais il manque toujours un titre de champion à son palmarès.

Programme de la finale

Les finales se jouent dimanche 28 février au trinquet Berria d'Hasparren, sans public. A 10h30, pour le groupe B, Thierry Harismendy rencontre Mattin Olçomendy. A 11h30, finale du groupe A entre Battitta Ducassou et Luis Sánchez.