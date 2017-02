Pénélope Leprévost : se relancer après le Graal

Il y a 6 mois, Pénélope Leprévost atteignait les sommets : championne olympique avec l’Equipe de France. Mais le retour de Rio a été compliqué pour la cavalière normande.

2016 restera une année chargée d’émotions pour Pénélope Leprévost. Championne olympique du saut d’obstacle avec l’équipe de France, la cavalière normande a enfin décroché un titre majeur avec les « vestes bleues ». En 2010 puis en 2014, leurs épopées les avaient conduits une marche plus bas avec des médailles d’argent aux Jeux Equestres Mondiaux. Mais le retour de Rio a été difficile pour la cavalière normande. D'un naturel discret elle n'a pas pu savourer calmement sa médaille. « C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de sollicitations des journalistes, ce n’est pas mon truc clairement ! » sourit-elle. Un tourbillon médiatique accompagné d'un coup d'arrêt sportif : Pénélope Leprévost s'est retrouvée au repos forcé. « J’ai été arrêtée un mois et demi après ma chute dans l'épreuve olympique individuelle. C’était dur pour moi qui n’avais jamais connu ça ! Je suis vraiment passé par des moments douloureux.»

Je suis moins dans le coup !

Pénélope Leprévost a repris la compétition... mais sans retrouver son vrai niveau international ! Les petites fautes lui ont couté sa place en finale de la coupe du monde indoor. « Je perds une seconde par ci par là dans les barrages. Mes chevaux sont moins attentifs. Effectivement je suis moins dans le coup. Comme à Bordeaux (NDLR le 4 février) où je fais une bête faute dans le Grand-Prix. Le cheval était super bien et je fais une faute vraiment stupide sur une barre que je peux sauter dix fois sans problème ». Pénélope Leprévost reconnait qu'il est difficile de se relancer après avoir atteint le titre le plus prestigieux dans le monde du sport. «Cette année il y a les championnats d’Europe à Göteborg. C’est vrai que c’est un peu difficile de se remotiver après les Jeux Olympiques, ça faisait quatre ans que chaque saut se faisait pour préparer Rio. Cette année sera moins intense ! Mais c’est maintenant qu’il faut reconstruire de nouveaux chevaux pour revenir plus fort ».

Paris lointain objectif

Mais dans ce sport où les carrières sont longues, la cavalière normande peut fixer l'horizon 2024 « c’est vrai que ce serait formidable si Paris peut avoir les Jeux Olympiques. On a eu les Jeux Equestres en Normandie et c’est un très grand souvenir » conclu Pénélope Leprévost, le regard brillant à l’évocation de la candidature française aux JO 2024.