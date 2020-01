Perche Élite Tour 2020 : Renaud Lavillenie reprend à Bordeaux

Pour son retour à la compétition à moins de deux mois des Mondiaux en salle, le champion olympique sera très attendu ce samedi au Palais des Sports, cadre du Starperche. Et la présence de la relève tricolore pourrait déjà le pousser à aller haut.

Bordeaux, France

Renaud Lavillenie a inscrit six concours à son programme cet hiver avant un septième, celui des championnats du monde en salle de Nankin le 15 mars.

Après son échec en septembre aux Mondiaux de Doha où il n’avait pas franchi les qualifications, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 2010, le Clermontois a fait un break, fait le point et s’est remis au travail. Bien décidé à montrer qu’à 33 ans, il a encore un rôle à jouer et des titres à gagner.

Dans l’enceinte du palais des sports, cadre de la troisième étape du Perche Elite Tour, le recordman du monde sera porté par le public et sans doute titillé par la concurrence.

Alioune Sene arrive lancé

A commencer par celle de son frère, Valentin, 6ème à Doha. Mais les frangins ne seront pas seuls et devront se méfier d’une jeunesse française décomplexée. Samedi dernier, Alioune Sene a égalé son record personnel (5m72) à Orléans et débarque à Bordeaux en confiance. A suivre également Mathieu Collet et le champion de France en salle Axel Chapelle tous deux crédités de 5m62 dans le Loiret. Sans oublier le jeune Grec Emmanouil Karalis. Eux aussi ont le regard tourné vers les Jeux de Tokyo cet été.

Alioune Sene lors des championnats d'Europe en salle 2019 à Glasgow. © Maxppp - Maxppp

« Il y Renaud bien sûr qu’il ne faut surtout pas oublier, rappelait cette semaine au micro de France Bleu Gironde un autre champion olympique, Jean Galfione, donc il faudra compter avec lui. Et puis en effet il y a une jeune garde qui pousse. Donc on peut avoir de bons espoirs pour les Jeux même si le niveau international a extrêmement progressé ces trois dernières années. Ça ne va pas être si simple que ça mais gardons espoir."

Le concours féminin sera l'occasion de voir à l'oeuvre Ninon Guillon-Romarin, meilleure perchiste française qui tentera de s’approcher de son record de France (4m73).

Différents concours sont organisés samedi de 9h à 18h en accès libre. Le concours Elite débutera à 19h30. Billets disponibles sur internet et aux guichets du Palais des Sports.