Perche Elite Tour à Orléans : Ninon Guillon Romarin et Alioune Sene remportent la première place

Les perchistes Ninon Guillon Romarin et Alioune Sene ont remporté le Perche Elite Tour ce samedi 11 janvier au Palais des Sports d'Orléans. Le chouchou du public Stanley Joseph n'a pas réussi à franchir la barre des 5,52 mètres.

Il était pourtant chez lui au Palais des Sports d'Orléans. Pourtant, ce samedi 11 janvier au soir le perchiste fleuryssois Stanley Joseph a été éliminé du Perche Elite Tour en ne réussissant pas à franchir la barre des 5,52 mètres.

Une "frustration positive" pour Stanley Joseph

C'est donc le Français Alioune Sene qui remporte la compétition chez les messieurs avec un saut à 5,72 mètres. L'Italien Claudio Stecchi arrive en deuxième place après avoir déclaré forfait pour cause de fatigue tandis que Sene tentait de franchir 5,80 mètres.

Le perchiste fleuryssois Stanley Joseph n'a pas réussi à passer la barre des 5,52 mètres © Radio France - Mathilde Bouquerel

Le chouchou du public orléanais Stanley Joseph est donc déçu, même s'il s'attendait un peu à ce résultat : "C'est la première compétition de l'année donc je savais que ça pouvait arriver", explique-t-il, "Bien sûr je suis frustré mais c'est de la frustration positive, je vais pouvoir l'évacuer _dès la semaine prochaine_. Je sais ce qu'il faut que je fasse pour aller plus haut, il n'y a plus qu'à l'appliquer."

Stanley Joseph, ici en train de faire un saut à 5,22 mètres.

Le Fleuryssois sera en effet en lice pour la suite du Perche Elite Tour, au Palais des Sports de Bordeaux le samedi 18 janvier.

La victoire modeste de Ninon Guillon Romarin

Chez les dames c'est sans surprise la berruyère Ninon Guillon Romarin qui décroche la première place de la compétition. Elle réussit à passer la barre des 4,42 mètres, juste devant Charlotte Iva, 4,32 mètres.

La berruyère Ninon Guillon Romarin au Perche Elite Tour 2020 à Orléans © Radio France - Mathilde Bouquerel

L'athlète de 24 ans n'atteint pas son record de 2018 avec 4,71 mètres mais elle reste contente de la compétition qu'elle considère comme une bonne remise en jambes.

"J'ai repris l'entraînement seulement en novembre après les championnats du monde donc je suis dans une période où je suis assez fatiguée et mon pic de forme arrivera plus tard", analyse-t-elle, "Aujourd'hui était un bon exercice qui m'a permis de reprendre de l'élan et de ressortir mes perches de compétition."

Ninon Guillon Romarin est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2020.