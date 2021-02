Perche Elite Tour : Armand Duplantis signe la meilleure performance mondiale de l'année avec un saut à 6,03m

Le jeune prodige suédois Armand Duplantis, recordman du monde du saut à la perche (6,18m) signe à Rouen, lors du perche élite tour la meilleure performance de l'année avec un saut à 6,03m. Il remporte par la même occasion le concours. Renaud Lavillenie termine deuxième à 5,93m.

Battre le record du monde

Le perchiste français revient en forme et il l'a confirmé ce samedi lors du perche élite tour à Rouen. Le concours a offert pour la première fois de son histoire, une finale à quatre perchistes, la surprise et révélation de la soirée, l'Américain, Chris Nilsen, son compatriote Sam Kendricks, le Suédois Duplantis et Renaud Lavillenie.

"Il est évident que de voir quatre mecs tenter six mètres ce n'est pas négligeable. C'est vrai que sur ce genre de barre, on aimerait avoir de la tranquillité parce que comme je le dis on n'a pas le droit à l'erreur mais à la fois le fait d'être plusieurs permet de maintenir sous pression et d'élever son niveau", analyse le perchiste français de 34 ans. Il souligne également que cette finale "a du bon pour la compétition rouennaise car c'est un lieu où on performe".

Pour sa première à Rouen, le jeune prodige suédois Mondo Duplantis n'y est pas allé par quatre chemins. Il signe une performance incroyable, 6m03. "J'ai tenté ma chance et j'ai réussi, j'ai passé la barre lors de mon deuxième essai. C'était mon objectif, venir ici et gagner, surtout avec Renaud et Chris Nilsen qui sautent bien. Je suis satisfait", réagit Mondo Duplantis au micro de France Bleu Normandie.

Le Suédois a même tenté de battre son record du monde, 6,18m avec une barre, de facto, à 6,19m. Mais il n'a pas réussi. "Je sais qu'il y a de l'attente, mais c'est le début de saison. Ce soir ce n'était pas réalisable, mais il faut que je garde cette cohérence dans mes sauts pour avoir les derniers éléments qui me manquent pour battre ce record", conclut-il.