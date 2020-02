Perche Elite Tour : Renaud Lavillenie prend "un énorme plaisir à venir à Rouen"

Rouen, France

Le plateau est relevé cette année au Perche Elite Tour de Rouen. Entre le champion du monde Sam Kendricks et le champion olympique Thiago Braz, Renaud Lavillenie ferait presque figure d'outsider. Le recordman de la discipline va sauter en terrain conquis ce samedi 8 février à Rouen, au Kindarena.

Pour cette huitième édition, la star française fait son come-back après son absence sur blessure l'année dernière : "Je suis content d'être ici, vu que je n'étais pas là l'année dernière, j'étais assez frustré. A chaque fois, j'ai pris un énorme plaisir, j'ai fais la plupart du temps de bonnes performances."

Et pour ce faire, Renaud Lavillenie compte sur les installations rouennaises, qui plaisent au champion : "J'ai les moyens de faire un super concours ici. J'arrive en terre conquise, on a la chance d'être proche du public. Quand on est dans des stades à l’extérieur, la perche est au milieu d'autres épreuves. Là, c'est une rare occasion de ressentir l'effet du public. C'est une des meilleures salles pour ça, on ressent vraiment les ondes positives, ça booste encore plus et c'est de l'énergie dont on ne va pas se priver."

Défier Thiago Braz, champion olympique au titre ne sera pas anodin en cette année de JO : "Il faut remettre le curseur en haut. Cette année c'est encore plus important. Les moindres détails se paieront cash dans quelques mois." Le champion olympique, qui se dit lui aussi "très heureux" d'être présent : "J'aime bien sauter ici, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi mais j'aime l'atmosphère."

Le Perche Elite Tour, le samedi 8 février 2020 au Kindarena de Rouen. Concours international à partir de 19h45.