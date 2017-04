Alpinisme : comment prouver les exploits ?

Les "Piolets d'or", les Césars de la montagne, reviennent à Grenoble cette semaine au moment où le monde de l'alpinisme s'interroge sur la véracité des performances de son icône, le suisse Uli Stek. Antoine Chandelier journaliste "montagne" au Dauphiné libéré nous livre son sentiment.

De plus en plus, l'alpinisme se rapproche du sport avec la culture de la performance et la pression du chronomètre. C'est ce qu'explique Antoine Chandellier, journaliste spécialiste montagne au Dauphiné Libéré : "C'est un peu le souci de l'alpinisme qui arrive au bout de son histoire. Tous les sommets ont été grimpés, l'exploit change donc de nature, on rajoute la difficulté, on fait l'ascension par la face nord, puis en solo, puis en hiver. Et une fois que tout cela est fait, il reste le chronomètre."

Face à ce constat, le Suisse Uli Steck est dans le collimateur. Ses performances et notamment dans l'Annapurna sont contestées. "C'est un véritable athlète", souligne Antoine Chandellier. "Mais en même temps, sa performance pose question : Arrivé au sommet, il est seul, il n'a pas de preuve, son appareil photo est tombé en panne."

C'est bien là que le bât blesse : "Quand les cyclistes de Paris-Roubaix arrivent sur le vélodrome, tout le monde peut constater leur présence. "Mais en alpinisme, il n'y a pas d'instance arbitrale, pas de juge au pied des parois." poursuit le journaliste Antoine Chandellierqui estime que l'enjeu de l'établissement de la preuve reste tout de même de taille : "Il y a des gens qui sont morts en montagne, il est quand même important que la vérité des ascensions soit établie."conclu-t-il. une soirée sur ce thème "' La preuve de l'exploit" est organisée ce jeudi 13 avril à la salle Edmond Vigne de Fontaine dans le cadre des Piolets d'Or qui font leur retour cette année à Grenoble après un long exil à Chamonix. Une véritable reconnaissance pour Grenoble, capitale des Alpes.