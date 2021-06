Perle Bouge : "être porte-drapeau aux Jeux Olympiques, c'est fédérer et porter une équipe"

La rameuse de l'Aviron Bayonnais fait partie de la short-liste pour être porte-drapeau aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Un poste qui est bien plus qu'honorifique pour l'athète, déjà deux fois médaillée aux JO de Londres et de Rio. Elle était l'invitée de France Bleu Pays Basque ce mercredi.

Elle pourrait bien être porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Paralympiques de Tokyo. La rameuse de l'Aviron Bayonnais Perle Bouge a été sélectionnée dans la short-list élaborée par le comité paralympique et sportif français, pour être porte-drapeau à Tokyo, entre le 24 août et le 5 septembre. C'est maintenant au tour des internautes de voter pour choisir le couple, un homme et une femme qui recevront le titre de porte-drapeau. Elle était l'invitée de France Bleu Pays Basque ce mercredi.

"Fédérer, rassurer, motiver, communiquer"

Un titre qui n'a rien d'honorifique pour Perle Bouge. Pour elle, porte-drapeau, "c'est pas juste faire un flotter un drapeau le jour de la cérémonie d'ouverture, c'est porter une équipe, essayer de la fédérer dans une situation qui n'est pas la plus facile aujourd'hui, les motiver, _leur dire qu'on a envie d'entendre la Marseillaise, d'être tous unis, solidaires, leur apporter mon expérience pour qu'eux vivent leurs Jeux de la meilleure des manières, et créer une équipe la plus unie possible pour amener le maximum de médailles". Un rôle encore plus important avec la crise sanitaire, et à l'autre bout de la planète. "Fédérer, rassurer, motiver, communiquer_", pour la sociétaire de l'Aviron Bayonnais, c'est un rôle comparable à celui de capitaine d'une équipe de sport collectif, foot ou rugby.

Perle Bouge, invitée de France Bleu Pays Basque © Radio France - Bixente Vrignon

Médiatiser le sport paralympique

Être proposée par la fédération française d'aviron, c'est "un honneur" pour la sportive, "car c'est toute une reconnaissance, une grosse responsabilité, mais c'est chouette d'être candidate dans cette short-list" lance-t-elle avec le sourire. Le choix final des porte-drapeau incombera au public, via le site internet du comité paralympique, une participation essentielle pour Perle Bouge, "_faire voter le grand public c'est aussi médiatiser un peu plus le paralympisme_. Donc c'est plutôt une bonne idée, ça permet aussi de rallier nos communautés, de rallier du monde, donc je trouve que c'est la meilleure manière et la plus démocratique".

Parce que le handisport souffre de manque de reconnaissance, la communication commune entre le comité olympique et paralympique aide à une meilleur visibilité : "on le sent depuis 2012, que l'année des Jeux ça communique beaucoup, les médias s'y intéressent beaucoup, mais ça serait bien que le reste du temps ce soit la même chose".

