PERPIGNAN- À 88 ans, il prépare le marathon de Chicago après celui de New-York !

Il a 88 ans et un objectif : courir le marathon de Chicago, après ceux de Barcelone, de New-York ou de Paris. Découvrez les secrets de jouvence de Pierre Sablé, un ancien agriculteur installé à Boule d'Amont près de Perpignan.

Avant sa passion c'était le vélo. Il a grimpé presque tous les cols du Tour de France.. Mais depuis qu'il a 79 ans, Pierre Sablé a troqué la bicyclette pour une paire de baskets. Et il court...sans que jamais son âge ne le rattrape. A 79 ans, il participé au marathon de New-York et n'a plus jamais lâché sa paire basket. Paris, Rome, Los Angelès, Barcelone. Il a participé aux plus grands marathons du monde dans la catégorie + de 80 ans. Sans compter les trails ou les courses du Canigou.

Aujourd'hui il continue à s'entraîner presque tous les jours autour de son mas à boule d'Amont avec un objectif participer au marathon de Chicago, écoutez !