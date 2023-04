"Personne n'a peur de Grenoble" : les Dragons de Rouen prêts pour la finale de la Ligue Magnus

Il aura fallu batailler pour les Dragons. Six matches pour éliminer Angers (4-2) en demi-finale de la Ligue Magnus et se qualifier pour la dernière marche du championnat, la finale, contre Grenoble. Premiers rounds ce mardi et ce mercredi en Isère, avant de se retrouver samedi 8 et dimanche 9 à l'Île Lacroix, à Rouen.

Grenoble, ogre du championnat

Les Dragons vont donc se frotter au favori du championnat : leader de la saison régulière, meilleure défense, deuxième meilleure attaque de la Magnus sur la première phase, Grenoble fait peur. Les Brûleurs de Loups ont croqué Cergy-Pontoise 4-0 en demi-finale et Rouen n'a pas réussi à venir s'imposer à PoleSud lors de ses deux premiers déplacements cette saison.

Et pourtant, "on n'a pas peur de Grenoble, personne n'a peur de Grenoble", clame l'attaquant rouennais Vincent Nesa, juste après la demi-finale remportée à Angers vendredi dernier (0-3). "C'est une grosse équipe, on a gagné deux fois contre eux chez nous, ce sera une grosse finale, c'est cool !" explique, serein, l'attaquant. Effectivement, les Dragons se sont imposés deux fois à la patinoire Nathalie Peychalat contre Grenoble : d'abord largement 7-4 en début de saison, puis 5-3. Mais Rouen n'a pas su s'imposer à PoleSud non plus, deux défaites : 3-2 aux tirs aux buts d'abord, puis 6-3 en fin de saison régulière.

"On n'y va pas pour participer"

Grenoble arrivera plus frais que nos Dragons, puisque les Isérois ont disposé facilement des Jokers de Cergy-Pontoise en demi-finale, mais ils arriveront lancés, assure Fabrice Lhenry, qui évoque une bonne préparation : "Ce sera encore plus fort, mais il faudra autant de détermination, de sérieux et de confiance que contre Angers. Des joueurs ont retrouvé de la confiance en demi. On y va pour remporter cette finale, on n'y va pas pour participer."

Si l'ancien gardien affiche ses ambitions, ce n'est pas pour dévaloriser Grenoble : "C'est une équipe très complète, il va falloir se mettre à leur rythme, car c'est peut-être l'équipe la plus rapide du championnat avec Cergy-Pontoise. Mais on a les armes, on veut ramener le titre à Rouen et on va tout faire pour."

"Un titre se gagne sur la glace, pas dans les bureaux"

Il faut dire que cela fait un moment que Rouen n'a pas gagné "à la régulière" le titre de champion, cela remonte à la saison 2017-2018. Officiellement, les Dragons ont remporté la saison 2020-2021, mais cette saison a dû être écourtée à cause du confinement national de la population, et Grenoble ne l'a toujours pas digéré : "C'est une équipe qui a tutoyé les sommets plusieurs années, ils n'ont pas gagné depuis longtemps, cela fait depuis 2018 qu'il n'ont pas de trophée", clame Jacques Reboh, président grenoblois, sur les ondes de France Bleu Isère. Et quand nos confrères rappellent au dirigeant isérois le titre de 2021, il répond : "Un titre se gagne sur la glace, pas dans les bureaux, les coulisses ou dans les relations de copinage. Pour moi, cela ne compte pas, j'avais oublié ce titre, j'ai peut-être la mémoire sélective !" La finale est lancée.

