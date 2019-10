Pétanque / 4ème National France Bleu Berry : une organisation sans faille

Châteauroux, Indre, France

Pendant quinze ans, le tournoi régional de pétanque limité à cent quatre vingt douze équipes a fait la joie des amateurs de pétanque et de jeu provençal. Mais au fil des années, il est vite arrivé à saturation. En clair la demande était forte de la part des joueurs pour participer mais il était impossible pour les organisateurs d'aller au delà des cent quatre vingt douze formations. Alors il a fallu monter d'un cran et organiser un tournoi national avec le soutien de la radio locale du Groupe Radio France à savoir France Bleu Berry. La première année en 2015, les 256 équipes n'ont pas été atteintes mais les années suivantes au regard de l'organisation quasi parfaite les équipes sont arrivées d'une grande partie de la France : de Perpignan à Compiègne ! Régis Gaillard le président départemental et régional de pétanque et toute son équipe organisatrice peut être fier : "L_es équipes apprécient vraiment de venir ici pour la qualité du boulodrome, pour la position centrale sans doute de la ville de Châteauroux sur la carte de France et bien sur pour notre organisation. Du coup, un bon mois avant l'épreuve nous sommes déjà complet ! En plus il n'y a pas ici de favoritisme. Si un champion veut s’inscrire alors que nous sommes déjà à deux cent cinquante six équipes on lui dit de revenir pour la prochaine édition. Cette année pour notre quatrième national, nous avons la chance d'avoir le champion de France triplettes Kevin Prud'homme_." C'est une vrai reconnaissance pour les membre de l'organisation mais aussi tous ces bénévoles au nombre de vingt plus les quinze membre du comité.

En cas de pluie le boulodrome de Châteauroux peut accueillir de nombreuses parties © Radio France - Sylvain ROGIE

La plus belle des récompenses pour toutes ces personnes qui se donnent sans compter pour que cette organisation à la hauteur c'est celle de Youssef qui a fait de nombreux kilomètres pour venir à Châteauroux :" J'ai fait quatre cents kilomètres pour venir ici. J'arrive des hauts-de-France de Compiègne en Picardie précisément. Je vais en parler autour de moi et je vais leur dire de venir à Châteauroux car l'ambiance est super sympa et un grand merci aux bénévoles pour le travail qui est fait ici." Des encouragements qui iront droit à tous les membres de l'organisation. Concernant ce 4ème tournoi national, la triplette emmenée par Jean-François Olmos vainqueur en 2018 à Châteauroux va tenter de rééditer cette belle performance. Mais il trouvera sur sa route le champion de France Triplette Kévin Prud'hommde Saône-et-Loire. Comme quoi ce National France Bleu Berry est connu et reconnu à travers non seulement le nombre de participants mais aussi des équipes qui ont un palmarès.