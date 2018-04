Depuis cette année, les pétanqueurs n'ont plus le droit de jouer en jean bleu en championnats, dans le but de donner une image plus sportive de la pétanque, qui vise les JO. Dans l'Yonne, où les championnats individuels se déroulent ce week-end, à Auxerre, cette décision a du mal à passer

Auxerre, France

Plus de quatre mois après l'entrée en vigueur de cette nouvelle règle, Jean-Philippe fait encore la tête. Cet amateur de pétanque, licencié dans le club de Paron, ne digère pas de ne plus pouvoir jouer en jean bleu. _"_C'est du pipo dit-il clairement. Je ne vois pas pourquoi la couleur bleu du jean... alors que l'on peut jouer en survêtement bleu. C'est un peu nul dénonce celui qui a dû acheter un jean d'une autre couleur seulement pour lancer les boules lors des championnats (lors des concours, le jean bleu est autorisé). Je porte toujours des jeans bleus et là, on peut mettre des gris, des rouges. (Ironique) Mais comme je suis chasseur, je vais peut-être m'habiller en chasseur la prochaine fois. Je continuerai quand même (à jouer) mais c'est un peu débile. "

Patrick Krewiss, président du comité de l'Yonne de pétanque. "Le jean bleu renvoie l'image du travailleur"

Les 1 850 pétanqeurs que compte le comité de l'Yonne, fort de 43 clubs, ne partagent pas tous l'avis de Jean-Philippe. Mais sur les installations du Stade Auxerrois, où se déroulent ces championnats de l'Yonne tête à tête (individuels), la décision de la Fédération Française de pétanque fait encore causer. "L'image du jean bleu renvoie au travailleur argumente Patrick Krewiss, le président du comité de l'Yonne. De plus, la fédération a jugé que 80% de ces jeans étaient déchirés. On veut avoir une image de marque plus représentative en vue de 2024 (les Jeux Olympiques de Paris, pour lesquels la pétanque vise une participation). La pétanque est de plus en plus télévisée, notamment sur la chaine L'Equipe, et en soirée. Avec la tenue conforme, on a des retours, sur le nombre de licences qui reviennent. Et si on veut attitrer des jeunes, qui sont l'avenir, on doit monter un certaine dynamisme. On se doit de soigner notre image. "

Les championnats de l'Yonne, en individuel, se déroulent ce week-end à Auxerre © Radio France - Bruno Blanzat

Maryline: "C'est une grosse révolution!"

La grande majorité des joueurs de pétanque icaunais se présente désormais en survêtement. Où en jean d'une autre couleur que le bleu, comme Maryline, qui jette les boules depuis 43 ans et qui a enfilé un jean rose. Car cette jovienne ne peut se passer du côté pratique du jean. "On a beaucoup de poches dans les jeans. On peut tout mettre, le porte monnaie, le mètre. Avant, même pas 10% des personnes ne jouaient pas en jean. C'est une grosse révolution!"

Et si certains ont mis du temps à se faire à la mesure, et que sur "chaque concours, certains se font encore avoir" selon Jean-Pierre, licencié au club de Vaux, cette décision, acceptée ou non, digérée ou pas, est devenue une habitude chez les joueurs de pétanque de l'Yonne, comme l'arrêt de la cigarette, sur les terrains, il y a deux ans.