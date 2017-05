Petit Chelem pour la France aux Mondiaux de Surf

Semaine de rêve à Biarritz pour le surf français. La France remporte 3 des 4 titres : individuel féminin, relais et, pour la première fois, le classement général par équipe dont elle avait fait son objectif. Chez les hommes, Joan Duru prend la 2e place tout comme Johanne Defay chez les filles.

Championne du Monde ! La Marseillaise a retentit sur la Grande Plage de Biarritz. Et pas qu'une fois, mais 3. L'équipe de France de surf a brillé sur ces Mondiaux à domicile.

Championne du Monde de relais

Ce dimanche après-midi, le relais est venu clôturer cette semaine exceptionnelle. Au coude à coude avec le Portugal, la France remporte l'épreuve collective par excellence dans un sport pourtant individuel.

La France championne du monde de relais

La joie de Dimitri Ouvré, Vincent Duvignac, Jérémy Florès, Joan Duru et Justine Dupont et de leurs entraineurs ne trompait pas à l'arrivée de cette épreuve qui consistait pour chaque surfeur à prendre 2 vagues avant de courir passer le relais à un coéquipier dans un temps maximum de 50 minutes.

C'était super ! Beaucoup d'émotion, beaucoup de bruit sur la plage, on sentait vraiment le public pris par cette finale, ça fait vraiment plaisir. On a peu l'occasion d'être aussi soudés, aussi content pour les autres et partager sur une compétition - Justine Dupont

Des Bleus en rouge pour cette finale, acclamés par un public encore une fois nombreux, et resté ensuite pour la cérémonie des podiums.

Championne du Monde par équipe, une première !

Pour la première fois de son histoire, après les juniors l'an passé, la France remporte le titre par équipes. Un sacre après lequel le surf français courait depuis très longtemps. Le plus beau, à domicile, car il récompense le niveau général de toute l'équipe qui a affiché tout au long de la semaine un esprit collectif infaillible. Pour le capitaine Jérémy Florès, champion du monde individuel en 2009, ce titre a une saveur unique

L'équipe de France de surf soudée lors du relais des championnats du monde à Biarritz - ISA - Sean Evans

Ce titre ici à Biarritz me tient plus à coeur. Ici, en France, avec toute la pression que l'on avait, on a réussi à le faire (...) c'est énorme ! - Jérémy Florès

Joan Duru, vice-champion du monde

Joan Duru porté par ses équipiers Vincent Duvignac et Dimitri Ouvré après sa 2e place en finale des championnats du monde à Biarritz - FFS- Guillaume Arrieta

Ajoutez le titre de Pauline Ado chez les féminines devant Johanne Defay, et seul finalement manque à l'appel le titre messieurs, même si Joan Duru prend tout de même la 2e place derrière le jeune Mexicain Jhony Corzo, 18 ans. Le basco-landais peut-être perturbé par sa demi-finale interrompue pour cause de brouillard en milieu de matinée, contrastant avec le grand soleil et les chaleurs accablantes de l'après-midi.

Deuxième demi-finale #ISAworlds interrompue par le brouillard. @JoanDuru actuel 2e derrière le Marocain Ramdani

Trois titres, et un vice-champion du monde, le bilan reste exceptionnel pour le surf français et pour ces Championnats du Monde de Biarritz, même si la météo a été parfois capricieuse. Le président de la Fédération Française de surf, malgré un budget en déficit, peut afficher un sourire de satisfaction.

Il y a 6 mois j'aurais signé de suite pour de tels résultats. (...) Biarritz a démontré que le standing de compétition, l'organisation, la situation, les vagues, l'infrastructure, on est dans un périmètre de très haut niveau. Pour organiser une compétition de surf c'est plus que très positif - Jean-Luc Arassus, président de la FFS

Jean-Luc Arassus, le président de la Fédération Française de Surf, offre une planche "Paris 2024" au président californien de la Fédération Internationale - FFS - Antoine Justes

La "capitale européenne" du surf, saluée pour l'organisation par toutes les personnalités passées dans la semaine, de Tony Estanguet, co-président de Paris 2024 et vice-président du comité des athlètes au CIO à Denis Masseglia, président du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) en passant par la nouvelle Ministre des Sports Laura Flessel, peut être rassurée sur ses chances d'accueillir les épreuves olympiques de surf si Paris obtient l'organisation des JO en 2024 (le Comité International Olympique fera son choix le 13 septembre à Lima au pérou entre Paris et Los Angeles)