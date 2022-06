"On peut nager à côté de Léon Marchand", confie le directeur des Dauphins du Toec Michel Coloma

Le Choix de la rédaction ce mercredi à 7h45 est de donner la parole à Michel Coloma, directeur général des Dauphins du Toec, le club de Léon Marchand. A peine rentré des Mondiaux de Budapest ou il a remporté deux médailles d'or sur 200 et 400 4 nages, et une médaille d'argent sur 200 papillon, le Toulousain va vivre une grande journée. Le maire de Toulouse va lui remettre la médaille de la ville ce mercredi midi, avant une grande conférence de presse et une fête le soir avec ses compagnons d'entrainement. Deux rendez-vous ou il sera question de ses exploits mais aussi des projets de son club.

Bonjour Michel Coloma ! Léon Marchand accueilli comme un roi à Toulouse. Ça vous fait quoi?

Ça nous fait déjà très plaisir pour lui et ça nous fait très plaisir pour le club aussi et pour la ville, bien entendu.

Et ça change un peu du foot et du rugby?

Exactement, même si on les aime bien tous les deux.

Et ce soir au Stadium, elle va ressembler à quoi alors la fête que vous lui avez préparée?

Ce soir, il y aura une partie des licenciés des Dauphins du Toec puisque je vous rappelle qu'on a 1.800 licenciés et qu'il faudrait beaucoup de place pour tous les accueillir. Et puis il y aura ses camarades de club, les nageurs qui nagent avec lui au jour le jour, ses parents, sa famille, ses amis qui vont l'accueillir et fêter ses titres avec lui.

Donc c'est un grand repas, c'est ça?

C'est une forme de repas, une forme de fête. Il y aura de la musique aussi, quoi.

Et les enfants? Ils pourront avoir quelques autographes. Comment vous organisez ça?

Alors les enfants, avant que Léon entre dans le Stadium, ils auront la possibilité pendant trois quarts d'heure de voir Léo sur le parvis du Stadium et de venir chercher des autographes et d'autres photos auprès de lui.

On sait que c'est quelqu'un de modeste Léon Marchand. Est-ce que c'est pas trop pour lui toute cette fête? Comment il le vit?

Je pense qu'il le vit avec pas mal de recul, pas mal de tranquillité, parce que c'est encore une fois quelqu'un qui est modeste et serein, donc il va le vivre comme il le fait depuis le début, tranquillement.

Vous l'avez vu, j'imagine, en début de semaine, quand il a atterri à Toulouse, vous l'avez trouvé changé?

Mais on l'a trouvé radieux.

Quels ont été ses mots? Qu'est ce qui vous a dit?

Qu'il était content et fier de ses médailles. Bien entendu.

Parlons de son incroyable parcours aux Mondiaux, deux médailles d'or sur 200 et 400 mètres quatre nages, record de France battu, vice champion du monde sur 200 mètres papillon. Est ce que vous imaginiez ce ras de marée aux Mondiaux, Michel Coloma?

On l'espérait parce qu'on avait vu ses performances quelques jours avant aux Etats-Unis, et puis sa progression toute l'année, puis les années passées aussi. Et puis là, ça a été l'apothéose, effectivement. Et comme c'est un guerrier sous son air tranquille, on pouvait espérer qu'il arrive à décrocher ces deux titres là.

Elle a quoi de si particulier la méthode de son nouvel entraîneur américain, Bob Bowman? Je rappelle que c'est le mentor de Michael Phelps.

Je pense que c'est un tout en fait. Bob Bowman travaille aussi en collaboration avec Nicolas Castel ici à Toulouse. Et puis ils échangent régulièrement sur le travail que fait Léon. Et aux Etats-Unis, il a quand même des conditions d'entraînement qui sont, entre guillemets, plus faciles parce qu'il y a tout sur place. Donc il a moins de déplacements à faire et les journées de travail et d'entraînement sont quand même plus faciles à gérer, que quand on est à Toulouse et qu'il faut courir à droite à gauche. Bien que déjà à Toulouse, il a quand même de bonnes conditions d'entraînement.

On a vu sur les images de Budapest, à un moment, Bob Bowman dire à Léon Marchand qu'il avait trop parlé aux médias entre deux courses. C'est ça aussi, c'est une exigence extrême?

Je pense que c'est se concentrer qu'il fallait sur ses courses. Et ce qu'il lui a demandé plus particulièrement. Maintenant, dans les jours qui viennent, il va être un peu plus libre pour pouvoir parler à la presse. Mais là bas, sur place, il fallait qu'il se concentre correctement pour arriver à ce qu'il voulait quoi.

Et là, vous êtes assailli de demandes d'interview depuis quelques jours?

On peut le lire depuis dix jours. On est assailli, oui, mais c'est la rançon de la gloire et c'est une belle gloire pour lui. Donc c'est très bien.

Bon, on est un peu déçu quand même. Léon a annoncé dimanche soir qu'il ne participerait pas aux championnats d'Europe à Rome en août. Est ce que ce n'est pas dommage de couper une lancée aussi incroyable? Comment vous le l'interprétez vous?

Non, je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire encore une fois de façon assez intelligente puisqu'il a fait tous les championnats américains, universitaires américains. Il a enchaîné sur le championnat du monde et là, il rentre en France. Il va s'entraîner quelque temps, prendre un peu de repos parce que ça fait quand même un moment qu'il court.

Il est crevé?

Oui depuis les Jeux de Pékin l'an dernier. Donc, deux ou trois semaines de repos avec sa famille, et puis repartir aux Etats-Unis sur un nouveau cycle de travail. Je crois que c'était très nécessaire qu'il est ce temps là. Repartir sur un stage, repartir sur une compétition qui dure quand même une semaine, plus le stage qui précède, c'était quand même beaucoup pour lui.

Donc il s'entraîne encore quelques semaines à Toulouse. Est ce que ça veut dire que si on va nager à Nakache, à Castex, on peut nager à côté de Léon Marchand?

On peut nager à côté de Léon Marchand le matin de bonne heure. Effectivement.

D'accord, à quelle heure alors?

(Sourire) De 8 h à 10 heures, il est dans le bassin.

Avoir un double champion du monde dans votre club des Dauphins du Toec, ça va changer beaucoup de choses ou pas?

On peut penser que ça va changer le regard de l'extérieur, bien qu'on est un regard assez positif du public toulousain. Mais il y aura sans doute une demande plus forte pour les écoles natation et pour les grosses compétitions. Mais c'est une bonne chose aussi d'avoir ce coup de projecteur là, quoi. C'est un peu ce qu'on avait vécu à l'époque quand Solenne Figuès avait été championne du monde en 2005. Et puis le papa de Léon aussi, vice champion du monde en 98. C'est une histoire qui dure.

Vous recevez des coups de fil? Il y a des parents qui veulent inscrire leurs enfants depuis qu'ils ont vu les performances de Léon Marchand ou pas?

J'ai vu les secrétaires un peu submergés à des moments. Oui. Mais encore une fois, c'est bien, c'est une bonne chose.

Vous espérez encore une fois être sacrés meilleur club de France?

Alors ça fait la 13ᵉ année qu'on est meilleur club de France. Donc ce serait bien qu'on fasse une 14ᵉ année.

Vous espérez aussi améliorer vos infrastructures? Il y a des nouveautés à prévoir au Dauphin du Toec?

Il se peut qu'il y ait des nouveautés à prévoir aux Dauphins du Toec. Et je pense que le président annoncera ça au Capitole à 12h30. Et puis, ce soir aussi.

Des aménagements nouveaux qu'il faut imaginer?

De beaux aménagements nouveaux qu'il faut imaginer.

Un dernier mot sur Paris 2024. Les J.O. dans deux ans. Combien de médailles à votre avis pour Léon Marchand?

S'il y en a une, ce serait formidable. S'il y en a deux, encore mieux. Et voilà, je pense qu'il faut souligner aussi une chose, c'est que si, à Paris 2024, Léon et d'autres nageurs du club sont qualifiés, ça fera la 10ᵉ année consécutive que Toulouse envoie des nageurs en équipe de France olympique. Ce qui serait un record à nouveau.

Donc vous êtes un directeur?..

Comblé. Heureux !