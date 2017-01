Philippe Croizon de retour dans le Poitou après son exploit sur le Dakar !

L'aventurier poitevin est arrivé ce mercredi matin en gare de Châtellerault après son périple de quinze jours en Amérique latine.

Heureux mais fatigué. Le Châtelleraudais amputé des quatre membres a eu droit à un comité d'accueil digne de ce nom avec une trentaine de fans qui ont bravé le froid (moins cinq degrés) pour réceptionner comme il se doit le héros d'Ingrandes. Philippe Croizon savourait ce retour, retardé de quelques heures à cause d'une correspondance d'avion ratée en Espagne.

Marseillaise improvisée

"C'est un réel plaisir de retrouver les miens après cette aventure très éprouvante. Maintenant, je vais pouvoir souffler et me reposer avant de repartir vers de nouveaux objectifs". Le TGV de 9h16 est bien arrivé à l'heure. Philippe Croizon et sa compagne Suzanna (bientôt sa femme) sont descendus de la rame. Ils ont eu droit à une petite Marseillaise improvisée et à une salve d'applaudissements. Dans la foule : les parents de Philippe, des proches, des amis de longue date, ainsi que le maire de Châtellerault Jean-Pierre Abelin.

Préparer son mariage

Et maintenant ? "Je vais profiter des jours qui arrivent pour récupérer. Ensuite, je vais me projeter sur ma chronique pour le magazine de la Santé sur France 5. Et après... J'ai encore plein de projets en tête. Pourquoi pas repartir l'an prochain sur le Dakar. Mais en me préparant de manière encore plus professionnelle !" Philippe Croizon qui va aussi préparer son mariage. Après avoir demandé sa main à Suzanna, il va falloir trouver un peu de temps pour convoler en justes noces.