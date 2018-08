Ce dimanche, la 68e édition du festival de force basque s'est tenue à Saint-Palais. Devenu incontournable, cet événement permet d'admirer les huit équipes de Navarre et de la Soule s'affronter au tour de six épreuves. Pour la quatrième année consécutive Saint-Jean-le-Vieux remporte la compétition.

Nicolas Etchelecu a effectué six tours au lever de charrette. Il remporte l'épreuve individuelle pour Saint-Jean-le-Vieux

Saint-Palais, France

Ordiarp, Juxue, Moncayolle, Pouillon, Saint-Martin d’Arberoue, Gabat et Saint-Palais. Ces sept équipes sont venues pour renverser le tenant du titre depuis trois ans : Saint-Jean-le-Vieux.

Les trophées sont prêts à être distribués mais tous les compétiteurs n'en ont qu'un seul en tête © Radio France - Jennifer Biabatantou

Avant de débuter la compétition les huit équipes ont défilé avec la fanfare devant le public. © Radio France - Jennifer Biabatantou

Les 120 compétiteurs se sont affrontés au fronton du village saint-palaisin autour de six épreuves traditionnelles, individuelles ou collectives, de la force basque : tir à la corde, les scieurs de bois, le lever de charrette, la course au sac de blé, le lever de botte de paille et les bûcherons.

Les concurrents devaient tirer une corde de 43 mètres et 56 kgs © Radio France - Jennifer Biabatantou

Jamais trois sans quatre

C'est devant un public galvanisé que ces hommes ont exécuté des prouesses sportives. Chaque année entre 900 et 1000 spectateurs viennent admirer ce spectacle dans les gradins.

Finalement, au terme de cet après-midi de compétition, l'équipe Saint-Jean-le-Vieux ramène pour la quatrième année consécutive le trophée. Elle a l'honneur de la garder pendant un an avant sa remise en jeu l'année prochaine.