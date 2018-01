De quoi donner le ton. De quoi palper déjà cette ambiance si particulière de la coupe Davis. 2.000 enfants ont assisté mercredi à l'entrainement de l'équipe de France de tennis à la Halle Olympique d'Albertville, qui accueille ce week-end le premier tour France - Pays Bas, une première en Savoie, deux mois après le sacre des bleus face à la Belgique.

Ces enfants, dont beaucoup sont licenciés dans les 120 clubs des Pays de Savoie, ont pu assister à un match entre Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille, sous les yeux du sélectionneur Yannick Noah.

La halle olympique, déjà en bleu blanc rouge. © Radio France - Nicolas Peronnet

Des enfants venus de toute la région

Ces enfants, venus de toute la région, ont mis l'ambiance. Un grand moment pour eux, mais aussi pour Robin, le coach du club de Sevrier près d'Annecy, venus avec une cinquantaine de ses jeunes licenciés, "voir les yeux des enfants émerveillés, s'approcher des joueurs, c'est bien pour eux de se rendre compte aussi de l'intensité. Il faut revenir, en parler. On a un mois de sourires gagné".

Le club de Sevrier bien représenté, avec une cinquantaine de jeunes licenciés © Radio France - Nicolas Peronnet

"Cool de leur montrer qu'on existe en vrai". Jo-Wilfried Tsonga

A l'issue des deux heures d'entrainement, les deux joueurs se sont prêtés pendant de longues minutes au jeu des autographes. De quoi rappeler des souvenirs à Jo-Wilfried Tsonga, "je me souviens avoir tapé la balle avec Nathalie Tauziat quand j'étais jeune, c'était un super contact et j'en garde un bon souvenir. C'est cool de montrer à tous ces enfants qu'on existe en vrai et qu'on est comme eux".

La halle olympique d'Albertville en version tennis © Radio France - Nicolas Peronnet

Jo-Wilfried Tsonga face à un mur de jeunes supporters © Radio France - Nicolas Peronnet

Lucas Pouille, le numéro 1 français, 17e au classement ATP © Radio France - Nicolas Peronnet

Tirage au sort jeudi au Dôme Théatre d'Albertville

La tirage au sort de ce premier tour de coupe Davis face aux Pays-Bas aura lieu jeudi à 12h30 au Dôme Théâtre d'Albertville. On connaitra les choix de Yannick Noah pour les deux premiers simples de vendredi. Un double est également programmé samedi, et deux derniers simples dimanche, qui se joueront qu'il arrive.

Yannick Noah aussi a ses fans © Radio France - Nicolas Peronnet

Le club de Bonneville, devant la halle olympique © Radio France - Nicolas Peronnet