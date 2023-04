La 49e édition de la course de côte du col Saint-Pierre, à Saint-Jean-du-Gard, a lieu ce week-end. Une épreuve de côte mythique sur le tracé prestigieux de la Corniche des Cévennes. Sur la ligne de départ, 190 engagés, du must de la spécialité en passant par les amateurs. Une course qui compte pour la deuxième manche du championnat de France et qui est aussi la première manche du championnat d'Europe.

Frédéric Rossel est l'organisateur de cette 49e édition.

Ce vendredi est consacré aux vérifications administratives.

Au programme samedi : de 7h à 8h le matin les vérifications techniques, puis trois montées d'essais chronométrées et une montée de course sur un parcours de 5 km avec de l'ordre de 1.500 à 2.000 spectateurs.

Parmi les compétiteurs, le Castrais Claude Aussenac, 72 ans. Et on peut dire que la passion n'a pas d'âge

Le Castrais Claude Aussenac, 72 ans, particiipe à la 49e édition de la course de côte du Col Saint-Pierre, à Saint-Jean-du-Gard © Radio France - Ludovic Labastrou

Tarifs

Entrée samedi : 10 euro

Entrée dimanche : 15 euros

Les deux jours : 20 euros