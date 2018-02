Un salon du cheval qui a vu sa taille doublée pour cette édition 2018, des paddocks plus nombreux pour permettre aux amateurs d'approcher encore plus près des cavaliers et de leurs montures, les meilleurs mondiaux qui se promènent dans les allées du Parc des expositions de Bordeaux, et des épreuves qui se succèdent : le Jumping International de Bordeaux rassemble jusqu'à dimanche tous ceux qui aiment le cheval. Ce sont quelques 40.000 spectateurs qui sont attendus durant ces quatre jours de sport et de passion.

Au coeur du Jumping de Bordeaux :

Kevin Staut, le leader de la coupe du monde, en discussion dans les allées du parc expo. © Radio France - Yves Maugue

L'heure de la reconnaissance du parcours. © Radio France - Yves Maugue

Les stars déjà en action à l"image du champion olympique 2012, le Suisse Steve Guerdat. © Radio France - Yves Maugue

Dans les allées du salon du cheval. © Radio France - Yves Maugue

A l'échauffement. © Radio France - Yves Maugue

Présentation des jeunes étalons sur la carrière Baloubet. © Radio France - Yves Maugue

Les pratiquants trouvent de quoi s'équiper au salon du cheval. © Radio France - Yves Maugue

Les meilleurs jeunes français à poney en compétition. © Radio France - Yves Maugue

Ambiance au paddock. © Radio France - Yves Maugue

Les chevaux passent au milieu des visiteurs. © Radio France - Yves Maugue