Céret a enfin gagné à l'extérieur ! Prades gagne un match important et Elne s'adjuge le derby. Saint-Estève XIII Catalan s'impose à Palau.

PHOTOS et VIDEOS - Les joies des équipes catalanes ce week-end

La JOP de Prades, les footballeurs de l'ASPM, les quinzistes de Elne et de Céret à l'honneur

Perpignan, France

En rugby à XV, Céret a enfin le sourire à Fondecave et bat Castanet 31 à 20. En Fédérale 2, Prades s'impose contre Berre l'Etang et Argelès s'incline à Tricastin. Le derby de fédérale 3 était attendu et c'est Elne qui bat la Salanque sur son terrain 16 à 15.

En rugby à XIII, Saint-Estève XIII Catalan remporte le derby à Palau.

Retrouvez tous les résultats du week-end.

Rugby à XV - Céret peut enfin savourer une troisième mi-temps à Fondecave après la victoire 31 à 20 contre Castanet.

Céret reste soudé !

Rugby à XIII - VIDEO - Saint-Estève XIII Catalan souffre mais s'impose à Palau 30 à 26

Rugby à XV - Les filles de l'USAP gagne un nouveau match (15 à 12 contre Blanquefort)

Les filles de l'USAP sur la bonne voie

Rugby à XV - La JOP de Prades signe un nouveau succès dans son stade (21 à 16 contre Berre) et la magie opère...

La JOP de Prades célèbre la victoire contre Berre

Nicolas Sanchez joue les magiciens avec ses coéquipiers

Rugby à XV - La JSI Elne remporte le derby sur le terrain de la Salanque 16 à 15

Guillaume Pull, Frédéric Cadenne, Grégory Carrasco et Cédric Berger de la JSI sur France Bleu Roussillon © Radio France - CM

Rugby à XV - Et un nouveau carton pour le Foyer Laïque du Haut Vernet (53 à 10 contre Vinassan)

La joie du FLHV

FOOTBALL - L'ASPM décroche le nul 2 à 2 contre Foix

But pour l'ASPM

Rugby à XV - L'ESC BAC ASP retrouve le sourire en battant Cabestany 23 à 18

Enfin une victoire pour l'ESC BAC ASP

Rugby à XV- L'Union Catalane ne tremble pas contre La Barguillère 25 à 10

L'union catalane à la fête

Rugby à XV - Soleil, jeu et victoire à Osseja pour le RACC (52 à 7 contre Alenya Salanque)

Le RACC toujours intraitable sur son terrain

Rugby à XV - Ponteilla joue à se faire peur mais s'impose 26 à 23 contre Mèze

Ponteilla et le fameux totem

Rugby à XIII - La réserve d'Ille-sur-Têt signe une nouvelle victoire (28 à 16 contre Villefranche)