PHOTOS - Grand Prix de France : un petit tour dans les coulisses !

Annulé en 2020 à cause de l'épidémie de coronavirus, le Grand Prix de France de Formule 1 revient ce week-end au Castellet. Le départ de la course sera donné à 15h00 ce dimanche devant 15.000 spectateurs masqués et répartis dans 3 tribunes (Ligne de départ, Sainte-Baume, Chicane). Leader du championnat du monde, Max Verstappen (Red Bull) partira en pole position, suivi des Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Pierre Gasly sur Alpha Tauri est sixième sur la grille, Esteban Ocon (Alpine) est onzième.

Les mesures sanitaires

En arrivant sur le circuit, les spectateurs doivent présenter leur pass sanitaire (19/06/2021) © Radio France - Sophie Glotin

Le port du masque reste obligatoire dans les enceintes sportives et donc dans les tribunes du circuit Paul Ricard (17/06/21) © Radio France - Sophie Glotin

Les spectateurs du Grand Prix sont répartis dans trois "bulles sanitaires", il leur est impossible de rejoindre les autres zones du circuit (19/06/21) © Radio France - Sophie Glotin

Plusieurs cabines de tests Covid ont été installées dans les allées du Paul Ricard pour les bénévoles et les professionnels. © Radio France - Sophie Glotin

Les pilotes

Pierre Gasly, pilote Alpha Tauri, ce jeudi dans les paddocks du Castellet © Radio France - Sophie Glotin

Le Monégasque Charles Leclerc, pilote Ferrari (17/06/21) © Radio France - Sophie Glotin

Carlos Sainz Jr (Ferrari) et Fernando Alonso (Alpine) en discussion avec Eric Bouiller, directeur général du Grand Prix de France (17/06/21) © Radio France - Sophie Glotin

Au premier plan, la Mercedes de Lewis Hamilton lors des essais libres (18/06/21) © Radio France - Sophie Glotin

Les paddocks

Les paddocks du circuit Paul Ricard du Castellet (17/06/21) © Radio France - Sophie Glotin

Le motorhome de l'équipe française Alpine (19/06/21) © Radio France - Sophie Glotin