Bayonne, France

Plus de 6 000 concurrents pour disputer la 19ème foulée du Festayre lors de la 1ère journée des Fêtes de Bayonne. Cette course à pied longue de 13 kilomètres partait de la Côte des Basques (Biarritz) pour une arrivée au quai de Lesseps (quartier Saint-Esprit). C'est le bayonnais Pierre Urruty qui s'impose comme en 2014 et 2016. Il devance un autre Bayonnais, Lionel Petriacq, et le Biarrot José Manuel Dias Rocha.

La parcours de la foulée du Festayre passant par les allées Marines de Bayonne, devant les studios de France Bleu Pays Basque, la station a marqué le dernier kilomètre.

