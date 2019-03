PHOTOS - La joie des sportifs ce week-end dans les Pyrénées-orientales

Les sportifs de Thuir ont le sourire, ils ont tous gagné. Les Salanquais ne sont pas en reste non plus ce week-end. Retrouvez les photos et les videos du week-end.

Du côté de Thuir et de la Salanque, on a le sourire ce week-end. A Thuir, les handballeurs ont gagné (32 à 27 contre Miramas et 30 à 27 pour les filles à Montpellier), les rugbymen aussi (39 à 00 contre Pezenas) et les jeunes colombes également (48 à 00 contre Rodez. En Salanque aussi, il y a de quoi se réjouir pour les treizistes de Pia (21 à 20 contre Baho), les rugbymen de la SCR (23 à 8 contre Prades) et les Grizzlys (32 à 25 contre Toulon). Les footballeurs de Canet aussi ont gagné 2 à 0 contre Agde.

Rugby à XV - La Salanque a des valeurs et s'adjuge le derby contre Prades (23 à 8)

Les Salanquais ont battu Prades 23 à8 - SCR Jeff

La SCR peut faire la fête

Rugby à XV - Elne peut avoir le sourire après sa victoire 17 à 15 contre Revel et une deuxième place à la clef

Sacrée saison pour les rugbymen de Elne invaincus à domicile

Rugby à XIII - Le derby a tenu toutes ses promesses et Pia fait tomber le leader Baho 21 à 20

La joie de Pia après la victoire dans le derby contre Baho 21 à 20 #XIIIpic.twitter.com/BDlFaOeEQE — Cyrille Manière (@cyrillemaniere) March 25, 2019

Rugby à XIII - Les Dragons avaient montré la voie samedi en battant Leeds 26 à 22

Foot américain - Bravo au Grizzlys qui ont battu Toulon au dernier moment 32 à 25 et nous ont rendu visite

Les Grizzlys ont battu Toulon en toute fin de match

Les Grizzlys catalans dans les studios de France Bleu Roussillon

Handball - Les handballeurs de Thuir ont sorti les muscles pour battre Miramas 32 à 27

Les Thurinois ont battu Miramas 32 à 27

Rugby - Les colombes de Thuir enchaînent les succès (48 à 00 à Rodez)

Nouvelle victoire des colombes

Football - Les footballeuses de Canet aussi ont gagne (2 à 1 à Beaucaire)

Tout roule pour les footballeuses de Canet victorieuses à Beaucaire

Biathlon - Hommage d'un petit frère à son grand frère pour une fin de carrière