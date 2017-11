PHOTOS - Le Cross Sud Ouest de Gujan-Mestras 2017 en images

Comme tous les ans, le cross de Gujan-Mestras, sur le Bassin d'Arcachon, a rassemblé les passionnés de course à pied ce week-end, venus bien au-delà des frontières du département. Plus de 10 000 personnes y ont participé.

La 44e édition du Cross Sud Ouest de Gujan Mestras a de nouveau rassemblé plusieurs milliers de personnes sur le complexe sportif du Bassin d'Arcachon. Pas moins de 40 courses se sont déroulées, dans de nombreuses catégories d'âge. Les courses de clubs, et d'entreprise ont aussi eu lieu ce dimanche. Avant que ce week-end ne soit conclu par la traditionnelle Course des As, remportée en 30'28 par le Kenyan Paul Melly, au sprint devant Florent Carvalho. Le Talençais Benjamin Malaty a pris la 7e place. Chez les femmes, c'est la Bretonne Marie Bouchard qui s'est imposée, en 20 minutes et 23 secondes.

Quelques photos de cette journée de dimanche

Le dimanche, ce sont les nombreux challenge des clubs. © Radio France - Thomas Coignac

Du monde au bord des barrières. © Radio France - Thomas Coignac

En tête de la course, on s'applique à prendre le virage. © Radio France - Thomas Coignac

La horde est prête à s'élancer. © Radio France - Thomas Coignac

Les départs du @CrossSudOuest à Gujan-Mestras, toujours des moments impressionants, vu le nombre de coureurs engagés. #Gironde#FBSportpic.twitter.com/Fl3bdlSZ9l — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) November 26, 2017

La vainqueure de la course cadettes a un peu de mal à récupérer. © Radio France - Thomas Coignac

Un petit air de marathon du Médoc sur certaines courses. © Radio France - Thomas Coignac

La butte, présente sur certains parcours, ajoute à la difficulté. © Radio France - Thomas Coignac

Tout près de l'arrivée.... © Radio France - Thomas Coignac