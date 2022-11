PHOTOS : Le trailer uzétien Emmanuel Gault remporte le 70km de la Veni Vici à Nîmes

Ces élèves pourront être fiers de lui lors de son retour en classe. Directeur de l'école Jean Macé à Uzès, Emmanuel Gault, 45 ans, a remporté ce samedi après-midi à Nimes le 70km de la Veni Vici . Il s'impose en 5 heures 49 minutes et 17 secondes. Déjà vainqueur l'année dernière, ce trailer d'exception a largement dominé la course. "Le parcours était un peu plus dur que l'an dernier. Il était très exigeant. Mais je termine relativement frais, car j'ai dosé mon effort. Il a fait chaud et j'ai un peu déshydraté avant le dernier ravitaillement" affirme-t-il.

"J'ai fait une partie de la course avec un coureur breton. Et j'en ai profité pour faire le guide touristique" - Emmanuel Gault

Félicité par sa fille et sa compagne à l'arrivée, Emmanuel Gault, qui a couru à une moyenne de 12km/h, devrait défendre son titre l'année prochaine. "C_a sera difficile de ne pas revenir_" conclut-il.

Mickael Magalhaes épuisé à l'arrivée © Radio France - GJ

Un réunionnais vainqueur du 44 km

Sur 44 km, la victoire est revenue au Réunionnais Florian Durque. Parti d'Uzès, le coureur de Saint-Pierre l'a emporté en solitaire dans les jardins de la Fontaine à Nîmes après 3 heures 27 minutes et 58 secondes de course. Il a devancé de 12 minutes et 19 secondes le Briançonnais Mickael Magalhaes, qui n'est autre que son entraîneur. Chez les femmes, c'est Celine Covès-Chatard qui s'est imposée 4 heures 34 minutes et 23 secondes. Elle devance Nathalie Bouet.