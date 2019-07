PHOTOS - Les championnats de France de canoë-kayak s’installent à Metz pour une semaine

Metz, France

Ce sont les plus de 35 ans qui ont lancé les festivités ce dimanche. En tout, 900 participants sont attendus sur le bassin de la pucelle à Metz jusqu’à dimanche prochain où certains des meilleurs kayakistes français sont attendus. Au bord des bassins, 80 bénévoles. C’est la quatrième fois que les championnats de France se déroule à Metz.

REPORTAGE - On y vient en famille aux championnats de France de kayak. Copier

Les championnats de France de canoë-kayak s’installent à Metz pour une semaine. © Radio France - Victor Vasseur

Les championnats de France de canoë-kayak s’installent à Metz pour une semaine. © Radio France - Victor Vasseur

Une nouvelle épreuve

Ce lundi aura lieu les championnats de France kayak X-trem. C’est une première pour cette discipline. Cette épreuve est l’une des plus faciles à comprendre, et l’une des plus impressionnantes. Les départs se font grouper, il y a quatre bateaux. Ce sont les deux plus rapides qui sont qualifiés. Il est autorisé de toucher les autres kayaks lors de la course. En revanche, il est interdit de toucher ses adversaires avec la pagaie ou la main.

Les championnats de France de canoë-kayak s’installent à Metz pour une semaine. © Radio France - Victor Vasseur

Les championnats de France de canoë-kayak s’installent à Metz pour une semaine. © Radio France - Victor Vasseur

Les championnats de France de canoë-kayak s’installent à Metz pour une semaine. © Radio France - Victor Vasseur