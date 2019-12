PHOTOS - Les joies des équipes catalanes ce week-end

Céret a frôlé l'exploit contre Narbonne. Les quinzistes de Elne et Thuir ont le sourire. En hand à Thuir ça marche bien aussi, idem pour les filles en foot à Canet et à XIII à Saint-Estève.

Perpignan, France

En toute fin de match, Céret a arraché le bonus défensif contre l'ogre narbonnais. En fédérale 2, Prades (40 à 14 à La Valette) et Argelès (22 à 17 contre Leucate) ont chuté. EN fédérale 3, la Salanque n'a pas eu de réussite à Servian Boujan (défaite 24 à 15), Rivesaltes Bompas non plus (23 à 19 à Quiillan). En revanche, Thuir (39 à 13 contre Revel) et Elne (50 à 6 contre Vendres) sont en forme.

A XIII, Saint-Estève XIII Catalan a chuté (38 à 30 contre Carcassonne), Palau n'a pas joué. Les honneurs sont pour les féminines des Déesses Catalanes qui ont gagné 52 à 10 contre Limoux.

SI les basketteurs de Toulouges ont chuté (92 à 83 à Montauban), les handballeurs de Thuir ont retrouvé le sourire (30 à 28 contre Tournefeuille). En football, honneurs aux champions d'automne de Canet (nationale 3) mais aussi de Rivesaltes (départementale 1).

Rugby à XV - Belle affluence et belle performance pour Céret, battu 14 à 9 par Narbonne

Un derby et du monde à Céret - Charlotte

RUGBY - Prades cède mais ne perd pas le moral (défaite 40 à 14 à La Valette)

Le long retour en bus reste festif pour la JOP

Rugby à XV - Elne est toujours en forme et garde son invincibilité à domicile depuis trois ans (50 à 6 contre Vendres)

Elne est en forme

Rugby à XV - Thuir est intraitable sur son terrain et domine Revel 39 à 13

Thuir signe un nouveau succès sur son terrain

Handball - Les garçons de Thuir renouent avec la victoire : 30 à 28 contre Tournefeuille

Les handballeurs de Thuir à la fête

Handball - Et encore un titre pour Ludovic Fabregas et le Barça

Rugby à XIII - Les Déesses catalanes sont toujours intenables (52 à 10 contre Limoux)

Les Déesses catalanes signent un nouveau succès

Les Déesses catalanes à la fête

Football - Champions d'automne les Rivesaltais après leur victoire 2 à 0 contre Le Soler

Rivesaltes fête dignement son titre de champion d'automne

Rugby à XV - Encore un beau voyage pour Bompas (victoire 21 à 19)

Bompas ne revient pas à vide de Caunes

Rugby à XV - Collioure fait le show sur son terrain (53 à 7 contre Corbières)

Encore une belle troisième mi-temps pour Collioure

Football - Les filles de Canet sortent le grand jeu face au leader (victoire 3 à 0)

Les footballeuses de Canet

Les footballeuses de Canet peuvent fêter ça

Rugby à XIII - Salses passe un tour de plus un coupe sans trembler (54 à 10 contre Val De Dagne)